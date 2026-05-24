Liga MX Las emotivas palabras de Charly Rodríguez tras ser campeón: "El mejor día de mi vida" De igual forma Rodolfo Rotondi le pidió al 'Vasco' un lugar a Charly en la Selección Mexicana.

Video Uno de los mejores días de mi vida, el ser campeón: Charly Rodríguez

Carlos Rodríguez no pudo ocultar su felicidad tras ganar con Cruz Azul el título del Clausura 2026 y catalogó ese día como el mejor de su vida.

El mediocampista de la Máquina aseguró que nunca dejó de creer luego de que se quedará fuera de la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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“ Es sin duda uno de los mejores días de mi vida, felicidad total... Sabíamos que iba a ser un partido parecido al de la ida, ellos estaban buscando un contrataque, lo tuvieron y lo aprovecharon, nos costo entrar a ese bloque, pero este grupo siempre tuvo la tranquilidad y sabíamos que iba a ser una noche increíble”

“Te pasan muchas cosas en la cabeza y trate de tomarlo con calma para decirle a mis compañeros que estábamos a nada y ahora a disfrutarlo”, señaló Charly Rodríguez.

ROTONDI PIDE QUE LLEVEN A CHARLY AL MUNDIAL 2026

Rodolfo Rotondi, autor del gol del triunfo de Cruz Azul, destacó el trabajo que tuvo el equipo y pidió que el Vasco lleve a Charly Rodríguez a la Selección Mexicana.