Liga MX De Mier a Paradela: las entradas de Carrasquilla vs. Cruz Azul que acaban en lesión El jugador de Pumas ha provocado dolorosas lesiones en La Máquina en los últimos meses.

Video Las dolorosas lesiones que ha provocado Carrasquilla vs. Cruz Azul

Adalberto Carrasquilla vuelve estar en el ojo del huracán en un Pumas vs. Cruz Azul luego de que una entrada suya provocara el cambio de José Paradela en la gran Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026.

Corría el minuto 18 de la Final de vuelta cuando Paradela y Carrasquilla fueron a buscar el balón, sin embargo, el futbolista de Pumas llegó tarde y se llevó al mediocampista de Cruz Azul quien llegó primero e incluso punteó el balón.

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El árbitro Daniel Quintero Huitrón señaló la falta, mientras Paradela quedó tendido en el césped doliéndose de la parte izquierda de su cadera.

Paradela se levantó y continuó el partido, pero minutos después terminó pidiendo su cambio y abandonó la cancha entre lágrimas al minuto 35.

Joel Huiqui ingresó en su lugar a Gabriel ‘Toro’ Fernández en busca de empatar el marcador luego de que Robert Morales abriera el marcador en el Estadio Olímpico Universitario al 30’.

Cruz Azul, víctima de Adalberto Carrasquilla

No es la primera vez que el futbolista panameño de Pumas protagoniza una fuerte entrada que provoca una lesión en Cruz Azul.

La polémica surgió luego de que Carrasquilla no fue expulsado, solo fue sancionado con una tarjeta amarilla. Pumas terminó venciendo a Cruz Azul por 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Máquina habría buscado que la Liga MX inhabilitara a Carrasquilla hasta que Mier volviera a las canchas, sin embargo, la solicitud no habría procedido y el jugador de Pumas solo cumplió un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.