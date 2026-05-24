    Liga MX

    José Paradela deja el terreno de juego durante la final Pumas vs. Cruz Azul por lesión

    El mediocampista argentino de la Máquina no se pudo recuperar del golpe contra Coco Carrasquilla.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¿Por qué salió Paradela? Abandona la Gran Final entre lágrimas

    Ciudad Universitaria sentía la vibración de la afición al presenciar la Gran Final de la Liga MX, donde Pumas y Cruz Azul se disputaban el título del Clausura 2026.

    La Máquina jugaba en campo rival y se veía cerca una posible anotación del cuadro visitante, pero Keylor Navas estuvo impasable, atajó en varias ocasiones los intentos sobre su arco.

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    Al minuto 18, una jugada dividida produjo un choque entre José Paradela y Coco Carrasquilla, donde el jugador de Cruz Azul salió con la peor parte, fue atendido por un golpe en el costado y pudo reingresar al campo.

    Pero al minuto 35 tuvo que abandonar el encuentro, Paradela dejó el terreno de juego minutos después de que Robert Morales pusiera en ventaja a Pumas en el marcador.

    El mediocampista argentino salió notablemente frustrado y entre lágrimas al salir de cambio, en su lugar entró Gabriel ‘Toro’ Fernández.

    Esto hizo recordar aquella jugada del mismo Carrasquilla cuando trato de tapar del despeje de Kevin Mier y lo terminó lesionando.

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