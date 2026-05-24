    Liga MX

    Exclusiva: las dolorosas palabras de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi

    Así reaccionó el técnico de Pumas luego de que Cruz Azul anotara el 1-2 para proclamarse campeón.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Exclusiva: así reaccionó Efraín Juárez al gol de Rotondi para el título de Cruz Azul

    Cruz Azul se proclamó campeón de la Liga MX tras vencer 1-2 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario con gol de último minuto de Carlos Rotondi.

    TUDN 360 pudo captar la reacción de Efraín Juárez luego de que Rotondi se diera la media vuelta dentro del área para sacar un zurdazo que significó el 1-2 en el añadido (90+4’).

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    “Vale ver**, güey. Ya no queda nada, güey, se acabó. Se acabó, ya está”, se lee en los labios del técnico de Pumas en una de las tomas exclusivas de TUDN.

    El equipo universitario terminó la Final con nueve jugadores tras las expulsiones de Uriel Antuna y Ángel Rico en el tiempo de compensación.

    Efraín Juárez tenía la ilusión de llevar a Pumas a su octavo título de Liga MX para acabar con una sequía de 15 años sin ser campeón en el futbol mexicano.

    Mientras que el Cruz Azul de Joel Huiqui se coronó en el Estadio Olímpico Universitario, estadio que fue su casa durante todo el 2025.

    Es el segundo título de La Máquina en C.U. en un año luego de que el equipo cementero se proclamara campeón de la Concacaf Champions Cup 2025 de la mano de Vicente Sánchez.

    Video Resumen | Cruz Azul es diez veces campeón del fútbol mexicano
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