    Erick 'Chiquito' Sánchez revela su secreto para estar a tope con América

    El mediocampista señaló que estar en el cuadro Azulcrema te cambia en todo.

    Erick Sánchez busca mantenerse en un buen nivel con América para seguir cosechando éxitos y también poder llegar al próximo Mundial por lo que el futbolista de las Águilas reveló sus secretos para mantenerse al 100.

    En entrevista con TUDN, el mediocampista mexicano señaló que siempre busca estar en forma y en disposición para dar lo mejor con los azulcremas.

    “A mí siempre me gusta estar a la disposición… que cuando el club me necesite siempre estar atento y con esas ganas de representar este escudo en cualquier momento

    Fuera de la cancha me trato de cuidar, tengo chef, trato de hacer siesta, no salgo, no me gusta salir de fiesta, entonces eso es algo de lo que a mí me ayuda y me hace que me sienta bien físicamente también”, contó ‘Chiquito’ Sánchez.

    De igual forma el mediocampista indicó que estar en América es distinto por todo lo que representa el club.

    “Ya estando acá es distinto, te das cuenta de muchas cosas que tal vez de fuera no se ve… c reo que el llegar a América, el estar en América te dimensiona todo porque te cambia, te cambia literal todo lo que uno no se da cuenta”, agregó el futbolista.

