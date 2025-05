A pesar de los reclamos el árbitro y el VAR decidieron no marcan la acción como penal en favor del América.

Ante está acción que levantó la polémica en el arranque, Fernando Guerrero señaló que el árbitro hizo bien en no marcar tiro penal para las Águilas.

“Sí hay una mano, pero no es sancionable. Esa mano no es deliberada porque está en una posición justificable”, mencionó el ex árbitro.