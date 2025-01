“En el último tiempo en todos sus equipos, por diferentes motivos, los técnicos no lo eligen, no lo ponen, entonces la pregunta es ¿qué jugador llegó al futbol mexicano? ¿el de la selección o el de los equipos?”, comienza diciendo Liberman.

“El de los equipos parecer no dar la talla porque qué técnico se daría un tiro en los pies no poniendo a un crack, si no lo ponen es porque no está a la altura”, sentenció.