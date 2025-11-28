El América se juega la vida en 90 minutos, un solo partido, una noche para reaccionar, los de Coapa llegan heridos tras el 2-0 en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX y sin margen de error para la Vuelta.

La molestia por el arbitraje que terminó marcando el rumbo en el encuentro en Monterrey ya quedó atrás, la Comisión de Arbitraje terminó aceptando los errores, pero eso no cambia nada, las Águilas saldrán a darlo todo, aseveró Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del América.

"Hubo comunicación con la gente del arbitraje, ellos ya reconocieron públicamente que son errores, mañana el equipo saldrá a dar todo, como siempre, para poder revertir el marcador".

Para la Vuelta, el árbitro será César Arturo Ramos, uno de los más confiables del futbol mexicano, lo que al menos da tranquilidad en Coapa.

Futbolísticamente el América también quedó a deber, puesto que uno de los grandes pendientes de las Águilas es el gol, no ha tenido contundencia y Andrés Jardine aún mantiene la incógnita sobre el delantero que deberá usar ante Rayados, al tener como opciones a 'Búfalo' Aguirre, 'Pantera' Zúñiga o Henry Martín.

Ante este panorama, González Iñárritu se mostró categórico al aseverar que hay confianza en que en el Estadio de la Ciudad de los Deportes lograrán la remontada y su pase a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

"El plantel está preparado es un gran plantel, muy bien dirigido y tenemos mucha confianza en que van a salir a darlo todo para revertir el marcador", afirmó.