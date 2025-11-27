Después del polémico arbitraje en el partido entre Monterrey y América correspondiente al juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 se habría tomado la decisión de sancionar al silbante y a parte del equipo del VAR.

De acuerdo con Marco Cancino, analista de TUDN, Jesús López, central del juego, y Adonai Escobedo, árbitro del VAR, fueron castigados por la Comisión de Árbitros y ya no tendrán participación en los que resta de la liguilla.

Los árbitros se vieron envueltos en la polémica luego de las duras faltas de Jesús 'Tecatito' Corona y Ricardo Chávez sobre Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez respectivamente que pudieron haber sido expulsados y que habrían cambiado el juego.

Tras la derrota del América frente a Monterrey, André Jardine criticó duramente la actuación del cuerpo arbitral y lo catalogó como vergonzoso.

Las Águilas recibirán este sábado 29 de noviembre a Rayados con la obligación de ganar por diferencia de dos goles para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.