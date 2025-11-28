Designaciones arbitrales para la Vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX
Será la primera vez en la historia del futbol mexicano que una mujer esté como árbitra central en un partido de Liguilla.
Una vez concluida la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde se vieron algunos resultados inesperados, así como protestas sobre el trabajo de los colegiados en algunos encuentros, ya se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los encuentros de Vuelta.
Dentro de las asignaciones de partidos para los árbitros destacó la de César Arturo Ramos Palazuelos para el América vs. Monterrey a disputarse este sábado 29 de noviembre en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Pero la que verdaderamente llamó la atención fue la de Katia Itzel García en el encuentro de Toluca vs. Juárez, puesto que será la primera ocasión que una mujer sea la designada para llevar a buen término, desde el centro de la cancha, un encuentro de Liguilla del futbol mexicano.
Aunque en el pasado ya ha habido silbantes mujeres en la etapa de Liguilla del futbol mexicano, en esas ocasiones solamente fungieron como Jueces de Línea, aunque en esa ocasión se pudo colar hasta la Final debido a su buen desempeño.
Las pioneras en esta ardua y peleada profesión fueron Rosario Herrera, Juez de Línea que inició en reservas y más tarde debutó en Primera División; Virginia Tovar, primera en hacerlo como Central; así como Isabel Tovar, quien estuvo en juegos de Liguilla e incluso en una Final, pero como Juez de Línea.
CON DATOS DE RICARDDO SALAZAR
ASÍ QUEDARON LAS DESIGNACIONES ARBITRALES
Para la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, así quedaron las designaciones arbitrales:
América vs. Monterrey
- Central: César Arturo Ramos Palazuelos
- Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
- Cuarto: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Toluca vs. Juárez
- Central: Katia Itzel García Mendoza
- Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
- Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Cuarto: Jorge Abraham Camacho Peregrina
Tigres vs. Tijuana
- Central: Marco Antonio Ortiz Nava
- Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto: Iván Antonio López Sánchez
Cruz Azul vs. Chivas
- Central: Daniel Quintero Huitrón
- Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval
- Cuarto: Maximiliano Quintero Hernández