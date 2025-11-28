PUBLICIDAD

Dentro de las asignaciones de partidos para los árbitros destacó la de César Arturo Ramos Palazuelos para el América vs. Monterrey a disputarse este sábado 29 de noviembre en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Pero la que verdaderamente llamó la atención fue la de Katia Itzel García en el encuentro de Toluca vs. Juárez, puesto que será la primera ocasión que una mujer sea la designada para llevar a buen término, desde el centro de la cancha, un encuentro de Liguilla del futbol mexicano.

Aunque en el pasado ya ha habido silbantes mujeres en la etapa de Liguilla del futbol mexicano, en esas ocasiones solamente fungieron como Jueces de Línea, aunque en esa ocasión se pudo colar hasta la Final debido a su buen desempeño.

Las pioneras en esta ardua y peleada profesión fueron Rosario Herrera, Juez de Línea que inició en reservas y más tarde debutó en Primera División; Virginia Tovar, primera en hacerlo como Central; así como Isabel Tovar, quien estuvo en juegos de Liguilla e incluso en una Final, pero como Juez de Línea.

CON DATOS DE RICARDDO SALAZAR

ASÍ QUEDARON LAS DESIGNACIONES ARBITRALES

Para la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, así quedaron las designaciones arbitrales:

América vs. Monterrey

Central: César Arturo Ramos Palazuelos

César Arturo Ramos Palazuelos Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Alberto Morín Méndez Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Marco Antonio Bisguerra Mendiola Cuarto: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Toluca vs. Juárez

Central: Katia Itzel García Mendoza

Katia Itzel García Mendoza Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Karen Janett Díaz Medina Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán Cuarto: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Tigres vs. Tijuana

Central: Marco Antonio Ortiz Nava

Marco Antonio Ortiz Nava Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Christian Kiabek Espinosa Zavala Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Michel Alejandro Morales Morales Cuarto: Iván Antonio López Sánchez

Cruz Azul vs. Chivas