Video ¡Emotivo! Papás de canterano de Pumas lloran tras ver debutar a su hijo

Dennis Ramírez vivió un momento único en la cancha del estadio Olímpico Universitario luego de que debutara con Pumas en el máximo circuito y así, también cumplir el sueño de sus papás que emotivamente celebraron con lágrimas lo realizado por el juvenil.

El número 241 del conjunto universitario ingresó al campo al 76 por Rodrigo López para disputar sus primeros minutos como profesional y al finalizar el encuentro se acercó a las gradas para estar cerca de sus padres que lo esperaban.

PUBLICIDAD

Tanta fue la emoción de sus familiares que no pudieron contener las lágrimas de felicidad mientras celebraban el debut de Dennis Ramírez que también mostraba felicidad.

Los aficionados que se encontraban alrededor de los padres del futbolista se acercaron a ellos para felicitarlos por el sueño que habían cumplido.

Dennis Ramírez de 18 años se desempeña como mediocampista y en este Apertura 2025 había tenido participación con Pumas Sub-21 donde ha disputado seis juegos en las inferiores.

Pumas derrotó 4-1 a Xolos de Tijuana en la jornada 16 para meterse a puestos de Play In a falta de una fecha para que concluya la temporada regular de la Liga MX.