El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM
Por decimonoveno año consecutivo la Liga MX se une en la lucha en contra del cáncer de mama, con diversas acciones.
El futbol mexicano reafirmó su compromiso con la Campaña Rosa “Cuídate, te lo decimos con tacto”, una iniciativa que une a toda la industria del futbol en torno a la sensibilización y detección oportuna del cáncer de mama.
El evento se realizó en las instalaciones de FUCAM, institución aliada de la LIGA BBVA MX desde hace varios años, y contó con la presencia del Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola; María Luisa Guisa Ortega, Directora General de FUCAM; Sofía Ize, Directora de Fundación BBVA y otros directivos.
Durante su intervención, M ikel Arriola destacó que el futbol mexicano tiene un compromiso social: “Hay alrededor de 160 millones de fans de nuestro futbol y cuando nos unimos somos una caja de resonancia, y queremos enviar especialmente este mensaje de checarse y hacerlo a tiempo. Reafirmamos el compromiso del futbol con las causas sociales y también hacemos fuerza hoy con el FUCAM: Cuídate, te lo decimos con tacto”. Sobre la campaña Sofía Ize, Directora de Fundación BBVA comentó: "El balón rosa nos une a todas. Es una iniciativa que nos recuerda que prevenir es amarnos.
Hoy el futbol es un canal para decirle a las mujeres, cuídate, revísate, no estás sola, queremos que todas las mujeres de México puedan seguir soñando y cumpliendo sus metas". Responsabilidad Social Fernanda Castañón: Directora de Marketing de VOIT habló sobre las casi dos décadas que tienen sumándose a esta causa: "Son 20 años de tener el balón rosa. Nos da mucho orgullo unirnos a este gran mensaje porque fuera de la cancha podemos anotar muchos goles en la lucha contra el cáncer de mama".
Durante el evento se llevó a cabo la donación presencial de prótesis mamarias externas a pacientes de FUCAM, realizada por Mikel Arriola y los directivos de las marcas y fundaciones, obtenidas con el apoyo de los recursos obtenidos a través de la subasta de jerseys firmados por los clubes.