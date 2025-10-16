El futbol mexicano reafirmó su compromiso con la Campaña Rosa “Cuídate, te lo decimos con tacto”, una iniciativa que une a toda la industria del futbol en torno a la sensibilización y detección oportuna del cáncer de mama.

PUBLICIDAD

El evento se realizó en las instalaciones de FUCAM, institución aliada de la LIGA BBVA MX desde hace varios años, y contó con la presencia del Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola; María Luisa Guisa Ortega, Directora General de FUCAM; Sofía Ize, Directora de Fundación BBVA y otros directivos.

Durante su intervención, M ikel Arriola destacó que el futbol mexicano tiene un compromiso social: “Hay alrededor de 160 millones de fans de nuestro futbol y cuando nos unimos somos una caja de resonancia, y queremos enviar especialmente este mensaje de checarse y hacerlo a tiempo. Reafirmamos el compromiso del futbol con las causas sociales y también hacemos fuerza hoy con el FUCAM: Cuídate, te lo decimos con tacto”. Sobre la campaña Sofía Ize, Directora de Fundación BBVA comentó: "El balón rosa nos une a todas. Es una iniciativa que nos recuerda que prevenir es amarnos.

Hoy el futbol es un canal para decirle a las mujeres, cuídate, revísate, no estás sola, queremos que todas las mujeres de México puedan seguir soñando y cumpliendo sus metas". Responsabilidad Social Fernanda Castañón: Directora de Marketing de VOIT habló sobre las casi dos décadas que tienen sumándose a esta causa: "Son 20 años de tener el balón rosa. Nos da mucho orgullo unirnos a este gran mensaje porque fuera de la cancha podemos anotar muchos goles en la lucha contra el cáncer de mama".