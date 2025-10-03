Como ya es una costumbre en el futbol mexicano, la Liga MX, la Liga MX femenil y la Liga Expansión MX llevarán al cabo la Campaña Rosa: Cuídate Te lo Decimos Con Tacto.

Este será la 19ª edición de dicha campaña que busca ante todo: "sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y refrendar el compromiso del futbol con la causa más importante: la vida", explicó la Liga BBVA MX en un comunicado de prensa.

Así, que a partir del 3 de octubre y lo largo de todo el mes, rodará sobre el césped de las tres ligas el balón color rosa de Voit para llevar el mensaje a los aficionados y aficionadas de todo el país.

Como apunte, cada día fallecen 13 mujeres a causa del cáncer de mama y desde el 2023 han sido alrededor de 8 mil mujeres las que han perdido la vida por esta misma razó.

"La LIGA MX hace un llamado a la sensibilización, porque la detección oportuna puede salvar vidas", asegura el comunicado.

Estas son las acciones de la Campaña Rosa 2025:

● Todos los clubes de la Liga BBVA MX, la Liga BBVA MX Femenil y la Liga BBVA Expansión MX se sumarán a la campaña.

● Se jugará con un balón Voit especial de color rosa en todos los estadios de la Liga BBVA MX y Liga BBVA Expansión MX.

● En los protocolos de inicio, mujeres y hombres sobrevivientes al cáncer de mama entregarán el balón para el arranque de los partidos.

● Las redes de los estadios se vestirán de color rosa.

● Las capitanas y capitanes portarán un gafete conmemorativo de la campaña.

● A través de la subasta de jerseys de los clubes, se recaudarán recursos destinados a la entrega de prótesis mamarias externas para mujeres sobrevivientes. Con estas acciones, la LIGA BBVA MX busca que el futbol trascienda la cancha y contribuya a la detección temprana, al apoyo y a la sensibilización frente al cáncer de mama. Tu vida no es un juego.