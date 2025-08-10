El curioso momento entre Brian Rodríguez y una policía en el partido ante Querétaro
El jugador del América tuvo un momento gracioso cuando se disponía a cobrar un tiro de esquina.
Brian Rodríguez protagonizó un curioso encuentro con una policía durante el partido entre las Águilas y Querétaro de la Jornada 4 en el Estadio Ciudad de los Deportes.
El jugador del América se disponía a cobrar un tiro de esquina y, sin percatarse, se acercó poco a poco hacia una agente de seguridad que se encontraba resguardando de espaldas la zona del banderín.
Ambos sin darse cuenta terminaron por chocar sus espaldas, lo que generó una calurosa reacción de Brian Rodríguez, quien finalmente giró la cabeza con una sonrisa y tomó ligeramente del brazo a la mujer que ni siquiera se inmutó.
Brian Rodríguez fue titular en la apretada victoria de las Águilas frente a Querétaro, que no dejó contentos a los aficionados por los abucheos en el silbatazo final, y disputó 81 minutos antes de ceder su lugar a Isaías Violante.
El futbolista uruguayo aún no define su futuro con el América, pues André Jardine aseguró en rueda de prensa que el jugador busca quedarse con las Águilas ante las numerosas ofertas que ha tenido de diferentes ligas, pero la renovación de su contrato aún no se ha dado a conocer por parte del club.