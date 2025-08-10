    América

    El curioso momento entre Brian Rodríguez y una policía en el partido ante Querétaro

    El jugador del América tuvo un momento gracioso cuando se disponía a cobrar un tiro de esquina.

    Por:
    TUDN
    Video La curiosa interacción de Brian Rodríguez con una policía en el partido

    Brian Rodríguez protagonizó un curioso encuentro con una policía durante el partido entre las Águilas y Querétaro de la Jornada 4 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    El jugador del América se disponía a cobrar un tiro de esquina y, sin percatarse, se acercó poco a poco hacia una agente de seguridad que se encontraba resguardando de espaldas la zona del banderín.

    PUBLICIDAD

    Ambos sin darse cuenta terminaron por chocar sus espaldas, lo que generó una calurosa reacción de Brian Rodríguez, quien finalmente giró la cabeza con una sonrisa y tomó ligeramente del brazo a la mujer que ni siquiera se inmutó.

    Brian Rodríguez fue titular en la apretada victoria de las Águilas frente a Querétaro, que no dejó contentos a los aficionados por los abucheos en el silbatazo final, y disputó 81 minutos antes de ceder su lugar a Isaías Violante.

    El futbolista uruguayo aún no define su futuro con el América, pues André Jardine aseguró en rueda de prensa que el jugador busca quedarse con las Águilas ante las numerosas ofertas que ha tenido de diferentes ligas, pero la renovación de su contrato aún no se ha dado a conocer por parte del club.

    Más sobre América

    1:20
    La curiosa interacción de Brian Rodríguez con una policía en el partido

    La curiosa interacción de Brian Rodríguez con una policía en el partido

    1 min
    Fan del América confunde a Saint-Maximin con su hermano en pleno partido

    Fan del América confunde a Saint-Maximin con su hermano en pleno partido

    1 min
    André Jardine contento por los puntos y el arco en cero tras el América-Querétaro

    André Jardine contento por los puntos y el arco en cero tras el América-Querétaro

    1 min
    Afición despide al América entre abucheos pese a ganar al Querétaro

    Afición despide al América entre abucheos pese a ganar al Querétaro

    1:03
    Jardine rescata estos puntos del partido ante Querétaro

    Jardine rescata estos puntos del partido ante Querétaro

    Relacionados:
    América