Video La curiosa interacción de Brian Rodríguez con una policía en el partido

Brian Rodríguez protagonizó un curioso encuentro con una policía durante el partido entre las Águilas y Querétaro de la Jornada 4 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El jugador del América se disponía a cobrar un tiro de esquina y, sin percatarse, se acercó poco a poco hacia una agente de seguridad que se encontraba resguardando de espaldas la zona del banderín.

Ambos sin darse cuenta terminaron por chocar sus espaldas, lo que generó una calurosa reacción de Brian Rodríguez, quien finalmente giró la cabeza con una sonrisa y tomó ligeramente del brazo a la mujer que ni siquiera se inmutó.

Brian Rodríguez fue titular en la apretada victoria de las Águilas frente a Querétaro, que no dejó contentos a los aficionados por los abucheos en el silbatazo final, y disputó 81 minutos antes de ceder su lugar a Isaías Violante.