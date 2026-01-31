América América premia a sus abonados con una envidiable experiencia Pudieron convivir de manera directa con sus ídolos, tomarse fotografías, recibir autógrafos y compartir momentos únicos.

Video La genial experiencia con la que América premia a sus abonados

El Club América premió a sus abonados este año y lo hizo de una manera envidiable para los verdaderos seguidores del equipo de Coapa.

El estadio americanista vivió un momento especial con una convivencia exclusiva para los aficionados que adquirieron su abono azulcrema. Se trató de una actividad que reunió a jugadores y jugadoras del club en un ambiente de cercanía, emocional y orgullo americanista.

“Los compro (los abonos) porque no me pierdo ningún partido tanto de la varonil como de la femenil”, dijo un aficionado de Las Águilas.

“ Los primeros en llegar pueden participar en firmas o inclusive te puedes registrar. Hay trivias y diferentes dinámicas que te permiten acceder”, resaltó otra fan del conjunto americanista.

“Nos incluye todos los partidos de jornada regular y además nos ofrece la liguilla…y pues como siempre hemos llegado a las últimas instancias, la verdad es que le sacamos todo el provecho posible”, apuntó otra fan del América.

Los asistentes a esta actividad realizada por el club tuvieron la oportunidad de c onvivir de manera directa con sus ídolos, tomarse fotografías, recibir autógrafos y compartir momentos que quedarán marcados en la memoria de la afición.

“ Me parece muy bien que los jugadores se den el tiempo de convivir con el aficionado, porque pues nosotros muchas veces, por el hecho de venir, dejamos a veces algunas actividades para apoyarlos cada 15 días y esto es una recompensa para nosotros muy grata”, manifestó uno de los abonados que fue con su pequeño hijo.

“ Yo me siento muy contento por haber conocido a Malagón y a Isra y también queiro darle las gracias al club al Club América”, concluyó el niño.