    América

    América se toma la fotografía oficial del Clausura 2026 de la Liga MX

    Las Águilas se toman la foto oficial del Clausura 2026 en el Coloso de Santa Úrsula y los recuerdos se apoderan de los jugadores.

    Por:Erick Morales Baca
    El América ha vuelto al Coloso de Santa Úrsula, su casa luce distinta, sigue en proceso de remodelación, pero le abre las puertas a sus jugadores y directiva para la foto oficial del Clausura 2026, lo qu e a decir de Brian Rodríguez, trajo gratos recuerdos.

    "Cuando se habló de venir a sacar la foto todos nos pusimos muy felices de venir a sacarnos la foto y volver a sentir eso que sentimos hace algunos años y ojalá pronto estemos acá".

    En el Estadio Azteca estuvieron los ídolos azulcremas, los mismos que no perdieron la oportunidad de volver a admirar su estadio entre risas y la gran convivencia que el momento permitió tanto a jugadores como a jugadores de las Águilas, con el compromiso de cerrar filas y con mucho torneo por delante, en Coapa está prohibido dejar de considerarse favoritos.

    "Claramente, como decimos, creo que no fue el mejor inicio y trataremos de revertir esa situación, por suerte pasan este tipo de cosas al inicio y no a mitad o fines del torneo, creo que hay que aprender de ello y sacar lo mejor de nosotros ahora de lo que viene el sábado", destacó Rodríguez.

    El gran ausente de la fotografía oficial del América del Clausura 2026 fue Héctor González Iñárritu, presidente operativo del equipo, debido a un viaje de trabajo en Estados Unidos.

