Video Las Águilas del América se toman la oficial del Clausura 2026

El América ha vuelto al Coloso de Santa Úrsula, su casa luce distinta, sigue en proceso de remodelación, pero le abre las puertas a sus jugadores y directiva para la foto oficial del Clausura 2026, lo qu e a decir de Brian Rodríguez, trajo gratos recuerdos.

"Cuando se habló de venir a sacar la foto todos nos pusimos muy felices de venir a sacarnos la foto y volver a sentir eso que sentimos hace algunos años y ojalá pronto estemos acá".

En el Estadio Azteca estuvieron los ídolos azulcremas, los mismos que no perdieron la oportunidad de volver a admirar su estadio entre risas y la gran convivencia que el momento permitió tanto a jugadores como a jugadores de las Águilas, con el compromiso de cerrar filas y con mucho torneo por delante, en Coapa está prohibido dejar de considerarse favoritos.

"Claramente, como decimos, creo que no fue el mejor inicio y trataremos de revertir esa situación, por suerte pasan este tipo de cosas al inicio y no a mitad o fines del torneo, creo que hay que aprender de ello y sacar lo mejor de nosotros ahora de lo que viene el sábado", destacó Rodríguez.