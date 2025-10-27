El Apertura 2025 de la Liga MX se ha convertido en el torneo con más goles de los últimos 20 años. Tras 15 jornadas disputadas, el certamen acumula 425 anotaciones en 135 partidos, una cifra que no se registraba desde finales de los noventa.

La Jornada 15 marcó un nuevo hito al sumar 38 goles, solo dos menos que el récord de 40 tantos alcanzado en la fecha 6 del Apertura 2016. Desde la creación de la Liga MX en 2012, ningún torneo había mostrado semejante productividad ofensiva.

Con esas cifras, el Apertura 2025 ya compite entre los torneos más goleadores en la historia del futbol mexicano, solo por detrás del Invierno 1998 (448), Verano 2000 (438), Verano 1999 (433) y Invierno 1999 (427). Igualado con el Apertura 2004, ambos registran 425 goles tras 135 encuentros.

El promedio general del campeonato es de 3.14 goles por partido, mientras que la última fecha arrojó una media de 4.2 anotaciones por duelo. Los enfrentamientos Juárez vs Puebla y Atlético de San Luis vs Necaxa fueron los más espectaculares, con 8 y 7 goles, respectivamente.

Toluca lidera la tabla ofensiva con 41 goles, seguido de Tigres y América con 31. En el plano individual, destacan Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) con 11 tantos, y Armando 'Hormiga' González (Chivas) con 10, tras su hat-trick en el Clásico Tapatío.