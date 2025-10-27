    liga mx

    El Apertura 2025 se consolida como el torneo más goleador del siglo en Liga MX

    La Jornada 15 dejó 38 tantos y consolidó un torneo que revive el espíritu ofensivo del futbol mexicano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Fiesta de goles en Liga MX: el Apertura 2025 desafía récords históricos

    El Apertura 2025 de la Liga MX se ha convertido en el torneo con más goles de los últimos 20 años. Tras 15 jornadas disputadas, el certamen acumula 425 anotaciones en 135 partidos, una cifra que no se registraba desde finales de los noventa.

    La Jornada 15 marcó un nuevo hito al sumar 38 goles, solo dos menos que el récord de 40 tantos alcanzado en la fecha 6 del Apertura 2016. Desde la creación de la Liga MX en 2012, ningún torneo había mostrado semejante productividad ofensiva.

    PUBLICIDAD

    Con esas cifras, el Apertura 2025 ya compite entre los torneos más goleadores en la historia del futbol mexicano, solo por detrás del Invierno 1998 (448), Verano 2000 (438), Verano 1999 (433) y Invierno 1999 (427). Igualado con el Apertura 2004, ambos registran 425 goles tras 135 encuentros.

    El promedio general del campeonato es de 3.14 goles por partido, mientras que la última fecha arrojó una media de 4.2 anotaciones por duelo. Los enfrentamientos Juárez vs Puebla y Atlético de San Luis vs Necaxa fueron los más espectaculares, con 8 y 7 goles, respectivamente.

    Toluca lidera la tabla ofensiva con 41 goles, seguido de Tigres y América con 31. En el plano individual, destacan Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) con 11 tantos, y Armando 'Hormiga' González (Chivas) con 10, tras su hat-trick en el Clásico Tapatío.

    La Jornada 16 iniciará el 31 de octubre de 2025.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Cruz Azul se pronuncia a la muerte de su aficionado en CU tras partido ante Monterrey

    Cruz Azul se pronuncia a la muerte de su aficionado en CU tras partido ante Monterrey

    1 min
    Liga MX da su postura por el fallecimiento de aficionado tras el Cruz Azul vs. Monterrey

    Liga MX da su postura por el fallecimiento de aficionado tras el Cruz Azul vs. Monterrey

    1 min
    Antonio Mohamed confiesa la gravedad de la lesión de Alexis Vega

    Antonio Mohamed confiesa la gravedad de la lesión de Alexis Vega

    1:34
    Entrenamiento personalizado con Jorge Sánchez

    Entrenamiento personalizado con Jorge Sánchez

    2 min
    Jaime Lozano se rinde ante Alexis Vega y lamenta su lesión en el Toluca vs. Pachuca

    Jaime Lozano se rinde ante Alexis Vega y lamenta su lesión en el Toluca vs. Pachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD