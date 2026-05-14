Liga MX Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la Final Ese es el resultado que deben buscar los felinos y Tuzos en el juego de vuelta de las Semifinales.

Video ¿Qué necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la Final de Liga MX Clausura 2026?

Después de que el partido de ida Pachuca se impusiera por la mínima diferencia a Pumas con un solitario gol de Oussama Idrissi, esto es lo que necesitan ambos equipos para clasificar a la Final de la Liga MX Clausura 2026.

Los Tuzos, que acabaron en la cuarta posición, llegarán con ventaja al partido de vuelta de las Semifinales del futbol mexicano, pero obligados a ganar o conservar su ventaja para conseguir el anhelado boleto al juego por el título.

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Pumas fue líder del torneo regular, pero con la derrota a cuestas en el Estadio Hidalgo se ha impuesto una difícil labor para el juego en casa este fin de semana.

¿QUÉ NECESITAN PUMAS Y PACHUCA PARA CLASIFICAR A LA FINAL DE LIUGA MX?

A los Tuzos les basta el empate para conseguir el pase al juego por el título del Clausura 2026; un triunfo también les da la clasificación, pero una derrota no le sirve, pues en el empate global el pase será para los de la UNAM.

Pumas, por su parte, debe ganar por cualquier marcador para avanzar, el empate global le da el pase debido al criterio de la tabla de posiciones, donde acabó mejor. El empate y mucho menos la derrota le sirven.