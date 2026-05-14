Pachuca vs. Pumas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de la semifinal ida Clausura 2026
Los Tuzos buscarán sacar ventaja en casa para ir a Ciudad Universitaria al partido de vuelta en la Liga MX.
Video ¡Golazo de Pachuca! Idrissi saca un bombazo que es desviado por Nathan para abrir el marcador
Pachuca recibirá a Pumas en la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX, este duelo se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo.
¡Se salva Pumas! Robert Kenedy no pudo definir un jugadón
Video ¡Kenedy se pierde el primero! El brasileño estuvo a punto de abrir el marcador
¡Otra vez Navas! El arquero de Pumas sacó un balón peligroso
Video ¡Keylor Navas salva Pumas! Pachuca ataca con todo pero el tico está firme atrás
¡Gol de Pachuca! Oussama Idrissi sacó el disparo y la defensa se lo desvió a Navas
Video ¡Golazo de Pachuca! Idrissi saca un bombazo que es desviado por Nathan para abrir el marcador
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