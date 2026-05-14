Liga MX Pachuca vs. Pumas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de la semifinal ida Clausura 2026 Los Tuzos buscarán sacar ventaja en casa para ir a Ciudad Universitaria al partido de vuelta en la Liga MX.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Golazo de Pachuca! Idrissi saca un bombazo que es desviado por Nathan para abrir el marcador

Pachuca recibirá a Pumas en la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX, este duelo se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo.

¡Se salva Pumas! Robert Kenedy no pudo definir un jugadón

Video ¡Kenedy se pierde el primero! El brasileño estuvo a punto de abrir el marcador

¡Otra vez Navas! El arquero de Pumas sacó un balón peligroso

Video ¡Keylor Navas salva Pumas! Pachuca ataca con todo pero el tico está firme atrás

¡Gol de Pachuca! Oussama Idrissi sacó el disparo y la defensa se lo desvió a Navas