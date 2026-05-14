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    Pachuca vs. Pumas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de la semifinal ida Clausura 2026

    Los Tuzos buscarán sacar ventaja en casa para ir a Ciudad Universitaria al partido de vuelta en la Liga MX.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Golazo de Pachuca! Idrissi saca un bombazo que es desviado por Nathan para abrir el marcador

    Pachuca recibirá a Pumas en la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX, este duelo se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo.

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