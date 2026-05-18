Pumas Pumas celebra pase a la final como si ya hubiera ganado el título Pumas celebró en grande el pase a la final tras eliminar a Pachuca; banderas gigantes, vuelta olímpica y porras aparecieron en el campo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Así festejó Pumas su calificación a la Final de Liga MX Clausura 2026

La victoria por marcador de 1-0 en el juego de vuelta de las semifinales de la Liguilla Clausura 2026 se festejó a lo grande entre los integrantes de Pumas, tanto así que parecía que ya habían logrado el título del futbol mexicano.

Si bien Pumas y Pachuca terminaron igualados 1-1 en el marcador global, la mejor posición en la tabla general le dio el pase a los felinos para encontrarse ahora ante Cruz Azul en lo que promete ser una final espectacular.

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¿Cómo celebró Pumas el pase a la final?

Luego del pitazo final en Ciudad Universitaria este domingo por la noche, jugadores, cuerpo técnico y afición armaron toda una fiesta.

Banderas gigantes aparecieron sobre el terreno de juego y fueron ondeadas por los propios futbolistas. Las familias, novias, esposas e hijos también ingresaron al campo para formar parte de la celebración.

Los jugadores incluso dieron la vuelta olímpica, esa que esperan repetir el próximo domingo, pero ahora junto con el trofeo.

Obviamente, todas estas muestras de euforia fueron acompañadas por el icónico Goya de la universidad. Si así celebró la comunidad el pase a la final, ahora habrá que esperar lo que tienen preparado si los felinos logran coronarse frente a Cruz Azul.