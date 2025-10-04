    Guadalajara

    Efraín Álvarez recibe 'amenazas' de parte de su novia para que anote gol con Chivas

    El jugador y sus compañeros estuvieron practicando la definición previo al duelo ante los Pumas.

    Alonso Ramírez.
    Chivas visitará a Pumas en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, este domingo en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria, juego que significa mucho para ambos equipos en la recta final del torneo.

    Chivas ha venido de menos a más en estos últimos partidos, y un jugador que se ha quedado sin poder festejar un gol es Efraín Álvarez, quien llegó al club Rojiblanco para este torneo y que mostró tener gol.

    En los juegos de pretemporada marcó, en el Apertura 2025 se estrenó ante Xolos de Tijuana, un golazo en el empate ante su exequipo, pero después falló un penalti ante Tigres y se ha quedado corto de cara al arco rival.

    Por esta razón, su pareja le puso un ultimátum, lo grabó y lo subió a redes sociales, “Si mi hombre no marca en el próximo partido, no tendrá otro hijo. ¡Despierta! no estás dormido. No habrá más hijos si no anotas”, a lo que el jugador respondió con una risa.

    Lo que es una realidad, es que Efraín Álvarez no es un jugador de los llamados ‘killers’ ya que en su etapa con Club Tijuana solo marcó siete goles en tres temporadas, en su última campaña con el cuadro fronterizo solo anotó una ocasión.

    Efraín Álvarez y Chivas tendrán más oportunidades de anotar en este Apertura 2025, este domingo enfrentan a Pumas, después tendrán otros cinco encuentros para hacerlo, Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey es lo que le resta en el calendario a Guadalajara.

