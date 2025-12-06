Toluca recibió a Monterrey en el partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, serie que terminó empatada en el global por 3-3, resultado que le dio el pase a la Gran Final a los Diablos Rojos.

Sobre el mismo tema, Doménec Torrent habló en la conferencia de prensa, en la que recordó que de esta misma forma fueron eliminado el torneo anterior, pero en fase de cuartos de final.

“Nosotros al final marcamos dos goles y tuvimos hasta el final una opción para meternos, pero caímos otra vez como el año pasado en cuartos, la eliminatoria la perdemos por la posición general en la tabla”.

“De esto tenemos que aprender, ya lo dije cuando vine aquí, la importancia para mí de quedar lo ás alto posible, siento que ni hicimos un cierre de fase final buena y lo pagamos caro hoy por diferencia de un gol”.

Sobre el desarrollo del juego en el Nemesio Díez, Torrent fue claro y señaló que regalaron el primer tiempo con el planteamiento inicial, algo que modificó en el complemento.

“Pasa que regalamos 40 minutos, pusimos a la gente experimentada, de buen pie para tener el balón y fue todo al revés, al final del encuentro es todo tan parejo, 50 de posesión, tres ocasiones ellos, tres nosotros, lo que queríamos era tener el balón y no lo tuvimos”.