Diego Reyes afirma que Tigres y Rayados tienen jugadores de talla mundial

"No me gusta poner etiquetas, es un partido distinto, se vive diferente, en la ciudad en la semana se habla de este partido, los dos vienen enrachados, nosotros vamos a salir con esa humildad de salir a trabajar, correr, de aprovechar cada jugada y salir concentrados y cometer los menos errores posibles, lo más importante aquí es darle una alegría a nuestra afición, que salgan contentos y no les tiren 'carrilla' durante toda la semana", agregó.