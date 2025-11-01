Así vivió Aldo de Nigris el Monterrey vs. Tigres como futbolista

Video Tremendo pronóstico de Aldo de Nigris para el Clásico Regio

Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 3, está en el Estadio BBVA para el Clásico Regio Monterrey vs. Tigres que se jugará la noche de este sábado por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

El influencer, y exfutbolista, recordó cómo vivía el Clásico Regio en su infancia y cuando era jugador en las fuerzas básicas de Rayados.

“De niño ya sabes cómo se vive en la ciudad, yo me acuerdo que iba a la escuela y cuando era el Clásico me tocaba llevarme la playera de Rayados, o de Tigres, y ahí se armaba el debate. De repente si el juego era temprano, que casi nunca, ponían el juego”, mencionó De Nigris en entrevista con Diego Medina para TUDN.

De Nigris, de 26 años, fue parte de la cantera de Rayados de 2014 a 2018 donde pasó por la Sub-15, Sub-17 y Sub-20, pero nunca llegó a debutar en Primera División.

“Y como jugador, lo poco que jugué, los Clásicos se viven fuertes, son los partidos donde más hay golpes, donde se vive con más corazón, intensidad, son los bonitos recuerdos que tengo del futbol”, declaró el exdelantero.

Antes terminar la entrevista bailando, Aldo De Nigris se aventuró a dar su pronóstico: “3-1 favor Rayados, estamos en casa, primero Dios que se pueda dar, vamos a ver qué onda”.