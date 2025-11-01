    Monterrey

    Así vivió Aldo de Nigris el Monterrey vs. Tigres como futbolista

    El ganador de La Casa de los Famosos México recordó su paso por Rayados en el Clásico Regio.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Tremendo pronóstico de Aldo de Nigris para el Clásico Regio

    Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 3, está en el Estadio BBVA para el Clásico Regio Monterrey vs. Tigres que se jugará la noche de este sábado por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

    El influencer, y exfutbolista, recordó cómo vivía el Clásico Regio en su infancia y cuando era jugador en las fuerzas básicas de Rayados.

    PUBLICIDAD

    “De niño ya sabes cómo se vive en la ciudad, yo me acuerdo que iba a la escuela y cuando era el Clásico me tocaba llevarme la playera de Rayados, o de Tigres, y ahí se armaba el debate. De repente si el juego era temprano, que casi nunca, ponían el juego”, mencionó De Nigris en entrevista con Diego Medina para TUDN.

    De Nigris, de 26 años, fue parte de la cantera de Rayados de 2014 a 2018 donde pasó por la Sub-15, Sub-17 y Sub-20, pero nunca llegó a debutar en Primera División.

    “Y como jugador, lo poco que jugué, los Clásicos se viven fuertes, son los partidos donde más hay golpes, donde se vive con más corazón, intensidad, son los bonitos recuerdos que tengo del futbol”, declaró el exdelantero.

    Antes terminar la entrevista bailando, Aldo De Nigris se aventuró a dar su pronóstico: “3-1 favor Rayados, estamos en casa, primero Dios que se pueda dar, vamos a ver qué onda”.

    Además del orgullo, en el Clásico Regio está en juego el tercer lugar del Torneo Apertura 2025 que en estos momentos ocupa Tigres con 32 puntos; Monterrey es quinto con 30 unidades.

    Más sobre Liga MX

    1:59
    ¡De poder a poder! Rayados y Tigres se guardan nada en las alineaciones

    ¡De poder a poder! Rayados y Tigres se guardan nada en las alineaciones

    1 min
    Casi 30 años después: ¡Mohamed y Toluca hacen ‘homenaje’ a Toros Neza!

    Casi 30 años después: ¡Mohamed y Toluca hacen ‘homenaje’ a Toros Neza!

    1:29
    ¡Qué nostalgia! Toluca sorprende con un gesto que recuerda a Toros Neza

    ¡Qué nostalgia! Toluca sorprende con un gesto que recuerda a Toros Neza

    1 min
    Gilberto Mora sufre fractura en mano con Tijuana de cara a la Jornada 16

    Gilberto Mora sufre fractura en mano con Tijuana de cara a la Jornada 16

    2:02
    Puebla se rinde a Manolo Lapuente en sentido homenaje

    Puebla se rinde a Manolo Lapuente en sentido homenaje

    Relacionados:
    MonterreyClásico Regio

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX