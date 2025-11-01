El Estadio BBVA será el escenario de la Jornada 16 de la Liga MX, en la que se medirán Monterrey y Tigres. En la tabla, Monterrey se encuentra en la quinta posición con 30 puntos acumulados y con nueve victorias de por medio en la temporada. A pesar de esto, el equipo local llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño.

En contraste, Tigres ocupa la segunda posición con 32 puntos y también cuenta con nueve victorias en la temporada, pero llega con la confianza de haber ganado su último partido. La Liga MX ofrece este encuentro para todos los aficionados.

Con una diferencia de solo dos puntos entre ambos equipos, el duelo promete ser competitivo. La búsqueda de Monterrey será revertir su racha negativa, mientras que Tigres intentará consolidar su posición en la parte alta de la tabla. Para quienes deseen seguir este encuentro, es fundamental conocer cómo y dónde se televisa el partido. ¡Sigue leyendo para obtener toda la información necesaria!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. TIGRES DE LA JORNADA 16

Monterrey llega al partido con la moral baja tras caer ante Cruz Azul, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por otro lado, Tigres se presenta en un momento de confianza tras imponerse a Tijuana, buscando mantener su racha positiva y consolidar su buen juego.

Cuándo es el Monterrey vs. Tigres: el juego es el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Estadio BBVA.

A qué hora es el Monterrey vs. Tigres: el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Monterrey vs. Tigres: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.