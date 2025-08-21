    Atlas

    Diego Cocca habla sobre el posible debut de Allan Saint-Maximin ante Atlas

    El director técnico de los Rojinegros se refirió al partido que sostendrán ante el América de la Jornada 6 de la Liga MX.

    Por:
    TUDN
    Video Lo que dijo Diego Cocca sobre el posible debut de Allan Saint-Maximin ante Atlas

    Atlas y América jugarán en la Jornada 6 del Apertura 2025 y en dicho encuentro podría darse el debut de Allan Saint-Maximin, la nueva figura de la Águilas.

    Sobre el tema, el técnico de los Rojinegros fue claro "hay que tener cuidado", pero lo principal es "creer en nosostros mismos" como equipo.

    PUBLICIDAD

    "Cada vez que vienen jugadores tan importantes o que tienen un potencial tan grande hay que tener mucho cuidado. Creo que esto también hace crecer a la liga y nosotros queremos armar nuestro modelo, nuestra idea más allá de los nombres propios, más allá de los rivales", explicó en conferencia de prensa previa al duelo.

    "Tener los cuidados y saber cuales son las características, pero creer en nosotros. En nuestra manera de defender, en nuestra manera de jugar. Imponernos a eso como equipo. Si no, individualmente no vamos a estar en el lugar en el que queremos estar en la Liga. El América quizá sí

    "Entonces, nosotros sabemos lo que tiene América, sabemos los jugadores de calidad que tiene, pero lo más importante es creer en nosotros y en plantear el partido. Nosotros lo queremos llevar sabiendo que hay jugadores que son determinantes. Que en una jugada te pueden liquidar el partido, lo tenemos que hacer entre todos y ayudarnos", añadió.

    Por supuesto, que tiene un plan para un club tan poderoso como suele ser el América, que recientemente fue tricampeón en la Liga MX, no les haga daño.

    "Es la única manera de poder sacar el partido en la parte defensiva y después nunca claudicar a atacar. Estar siempre preparado para buscar el arco rival. No hacer tiempo, buscar el arco rival, buscar atacar. Un rival que ataca muy bien y que tiene jugadores muy ofensivos. Seguramente, dejará espacios para que nosotros podamos aprovechar y atacar. Eso es lo que nosotros no vamos a dejar de hacer. Buscar los espacios para poder atacar y llevar al América al campo rival", finalizó.

    PUBLICIDAD

    Atlas recibe al América en la Jornada 6 del Apertura 2025 que se celebrará el domingo 24 de agosto en el Estadio Jalisco en punto de las 7:05 tiempo del centro de México, a las 9:05 ET, a las 8:05 CT y a las 6:05 PT.

    Video "Vinimos lo más rápido posible para ayudar al Atlas": Diego Cocca

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Israel Reyes se sincera sobre sus chances de dejar al América e ir a Europa

    Israel Reyes se sincera sobre sus chances de dejar al América e ir a Europa

    2 min
    Un grupo de futbolistas de fuerzas básicas de Santos se gradúan de preparatoria

    Un grupo de futbolistas de fuerzas básicas de Santos se gradúan de preparatoria

    1:48
    Se gradúan de preparatoria 26 futbolistas de fuerzas básicas de Santos

    Se gradúan de preparatoria 26 futbolistas de fuerzas básicas de Santos

    1 min
    Luis Romo pide más maldad en Chivas para conseguir resultados

    Luis Romo pide más maldad en Chivas para conseguir resultados

    1:17
    Intenta no ilusionarte: compañero de Saint-Maximin hace esta promesa

    Intenta no ilusionarte: compañero de Saint-Maximin hace esta promesa

    Relacionados:
    AtlasDiego CoccaAméricaAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Algo azul
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD