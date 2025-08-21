Video Lo que dijo Diego Cocca sobre el posible debut de Allan Saint-Maximin ante Atlas

Atlas y América jugarán en la Jornada 6 del Apertura 2025 y en dicho encuentro podría darse el debut de Allan Saint-Maximin, la nueva figura de la Águilas.

Sobre el tema, el técnico de los Rojinegros fue claro "hay que tener cuidado", pero lo principal es "creer en nosostros mismos" como equipo.

PUBLICIDAD

"Cada vez que vienen jugadores tan importantes o que tienen un potencial tan grande hay que tener mucho cuidado. Creo que esto también hace crecer a la liga y nosotros queremos armar nuestro modelo, nuestra idea más allá de los nombres propios, más allá de los rivales", explicó en conferencia de prensa previa al duelo.

"Tener los cuidados y saber cuales son las características, pero creer en nosotros. En nuestra manera de defender, en nuestra manera de jugar. Imponernos a eso como equipo. Si no, individualmente no vamos a estar en el lugar en el que queremos estar en la Liga. El América quizá sí

"Entonces, nosotros sabemos lo que tiene América, sabemos los jugadores de calidad que tiene, pero lo más importante es creer en nosotros y en plantear el partido. Nosotros lo queremos llevar sabiendo que hay jugadores que son determinantes. Que en una jugada te pueden liquidar el partido, lo tenemos que hacer entre todos y ayudarnos", añadió.

Por supuesto, que tiene un plan para un club tan poderoso como suele ser el América, que recientemente fue tricampeón en la Liga MX, no les haga daño.

"Es la única manera de poder sacar el partido en la parte defensiva y después nunca claudicar a atacar. Estar siempre preparado para buscar el arco rival. No hacer tiempo, buscar el arco rival, buscar atacar. Un rival que ataca muy bien y que tiene jugadores muy ofensivos. Seguramente, dejará espacios para que nosotros podamos aprovechar y atacar. Eso es lo que nosotros no vamos a dejar de hacer. Buscar los espacios para poder atacar y llevar al América al campo rival", finalizó.

PUBLICIDAD

Atlas recibe al América en la Jornada 6 del Apertura 2025 que se celebrará el domingo 24 de agosto en el Estadio Jalisco en punto de las 7:05 tiempo del centro de México, a las 9:05 ET, a las 8:05 CT y a las 6:05 PT.