Debutará Fidalgo con América, pero sin Federico Viñas

Las Águilas del América visitan al Atlas con novedades en su once titular. Santiago Solari ha hecho algunas modificaciones para jugar en el Estadio Jalisco.

Jordan Silva y Álvaro Fidalgo , los refuerzos de esta temporada tienen la oportunidad de aparecer en el once por primera ocasión, mientras que una de las ausencias que más llama la atención en la convocatoria es Federico Viñas , quien no está ni en la banca.

El cuadro de Coapa iniciará con Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes y Jordan Silva en la defensa, mientras que Santiago Naveda y Pedro Aquino estarán al tanto del medio campo, Sebastián Córdova, Álvaro Fidalgo, Mauro Laínez y Henry Martín completan el once.

Leo Suárez no realizó el viaje por molestias musculares, mientras que Emanuel Aguilera tampoco llegó al cien para este encuentro, sumándose a las ausencias de Nico Benedetti y Viñas.

Cabe destacar, que el uruguayo Federico Viñas, de quien no se ha compartido el motivo de su ausencia, ha tenido pocos minutos con Solari en este Guard1anes 2021, con apenas 184 acumulados y solo dos encuentros como titular, además de que no atraviesa su mejor momento con el gol, ya que no anota desde el 3 de octubre del año pasado.