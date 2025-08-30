Video De Chivas al Vaticano: Adiós al futbol para cumplir su sueño "más loco"

¿Se acuerdan de Marcelo Michel Leaño? El extécnico de Chivas reapareció y fiel a su estilo reveló el sueño más loco que tiene; para sorpresa de muchos, no está relacionado al futbol.

Michel Leaño comenzó su carrera en los banquillos cuando tenía 28 años; en enero del 2016 fue anunciado como entrenador de Venados en el entonces Ascenso MX.

En el equipo de Yucatán es recordado por una entrevista en la que aseguró que iba a ser campeón en la Liga MX, en Europa y de un Mundial con la Selección Mexicana.

“Quien mira hacia fuera sueña y quien mira hacia adentro despierta; yo sueño despierto, en que voy a ser el mejor entrenador del país, voy a ganar todo en México, voy a ir a España y voy a ganar todo, voy a ir a Inglaterra y voy a ganar todo. Después voy a regresar a la Selección Mexicana a ganar el Mundial”, señaló Michel Leaño en 2016.

El sueño más alocado de Marcelo Michel Leaño

Nueve años después de esas polémicas declaraciones y con 38 años, Marcelo Michel Leaño reapareció en redes sociales para confesar su “meta más loca” que tiene en la actualidad.

“Entrevistar al Papa León XIV”, respondió el extécnico y empresario en una dinámica para las redes sociales de Nos vemos en la cima, podcast que él mismo conduce.

Además de Venados y Chivas, Michel Leaño dirigió a Coras de Tepic, Zacatepec y Necaxa, club con el que ganó el único título de su carrera en los banquillos, la Supercopa de México en 2018.

Desde el 2022, tras su salida de Chivas, donde además de ser entrenador también fue director deportivo juvenil, dejó el futbol para emprender nuevos retos de su vida.