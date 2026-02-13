    América

    América llega a Guadalajara para el Clásico Nacional ante Chivas en Liga MX

    El delantero de las Águilas se muestra fraternal con un seguidor azulcrema de cara al Clásico ante Chivas.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Conmovedor! Henry Martín hace llorar a aficionado del América


    Con la mira puesta en disputar el Clásico Nacional ante Chivas, el América arribó a la ciudad de Guadalajara en donde la afición azulcrema ya los esperaba para darles la bienvenido.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡La jugada con la que Esteban Lozano casi clava un golazo a Keylor Navas!
    1:20

    ¡La jugada con la que Esteban Lozano casi clava un golazo a Keylor Navas!

    Liga MX
    ¡Por poco! Álvaro Angulo casi hace primero vs. Puebla para Pumas
    1:15

    ¡Por poco! Álvaro Angulo casi hace primero vs. Puebla para Pumas

    Liga MX
    ¡Inicia la transmisión! Puebla vs. Pumas, en directo aquí
    0:30

    ¡Inicia la transmisión! Puebla vs. Pumas, en directo aquí

    Liga MX
    Diber Cambindo habla de la crisis por la que pasa León en la Liga MX
    1 mins

    Diber Cambindo habla de la crisis por la que pasa León en la Liga MX

    Liga MX
    “La responsabilidad no recae sobre el delantero”: Cambindo
    2:27

    “La responsabilidad no recae sobre el delantero”: Cambindo

    Liga MX
    ¡Duelo de alto poder! Hormiga González contra Malagón en el Clásico
    2:30

    ¡Duelo de alto poder! Hormiga González contra Malagón en el Clásico

    Liga MX
    El dato que te volará la cabeza para el Clásico América vs. Chivas
    1:16

    El dato que te volará la cabeza para el Clásico América vs. Chivas

    Liga MX
    Toluca vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Toluca vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Puebla vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul podría quedarse sin estadio en la Liguilla de la Liga MX
    1 mins

    Cruz Azul podría quedarse sin estadio en la Liguilla de la Liga MX

    Liga MX

    Concentrados en el encuentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro azulcrema bajó del autobús del equipo encabezado por su técnico André Jardine, quien aunque pasó apresurado, se tomó el tiempo de repartir algunas firmas.

    Más adelante los jugadores hicieron su aparición con aires de tranquilidad y confianza, al grado de que la mayoría se detuvo ante la afición para tomarse fotografías, firmar autógrafos e incluso intercambiar algunas palabras con ellos, como fue el caso de Jonathan dos Santos.

    Pero sin duda el jugador que conmovió a los seguidores azulcremas, fue su artillero Henry Martín, quien se encontró con un aficionado que al verlo no pudo contener la emoción de verlo en persona y poder pedirle un autógrafo, a lo que el jugador accedió gustoso y sonriente.

    Ante las palabras del joven aficionado y su cara de emoción, el delantero del América le devolvió su playera firmada e, inmediatamente, le dio un fuerte y largo abrazo, lo que desató las lágrimas y el llanto de quien dijo seguirlo desde que jugaba en Tijuana.

    Finalmente, Henry Martín intercambió algunas palabras con su seguidor y, ante la petición de éste, se quitó su gorra y se la regaló tras darle un último abrazo en una escena por de más conmovedora.

    Relacionados:
    AméricaGuadalajara