Con la mira puesta en disputar el Clásico Nacional ante Chivas, el América arribó a la ciudad de Guadalajara en donde la afición azulcrema ya los esperaba para darles la bienvenido.

Concentrados en el encuentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro azulcrema bajó del autobús del equipo encabezado por su técnico André Jardine, quien aunque pasó apresurado, se tomó el tiempo de repartir algunas firmas.

Más adelante los jugadores hicieron su aparición con aires de tranquilidad y confianza, al grado de que la mayoría se detuvo ante la afición para tomarse fotografías, firmar autógrafos e incluso intercambiar algunas palabras con ellos, como fue el caso de Jonathan dos Santos.

Pero sin duda el jugador que conmovió a los seguidores azulcremas, fue su artillero Henry Martín, quien se encontró con un aficionado que al verlo no pudo contener la emoción de verlo en persona y poder pedirle un autógrafo, a lo que el jugador accedió gustoso y sonriente.

Ante las palabras del joven aficionado y su cara de emoción, el delantero del América le devolvió su playera firmada e, inmediatamente, le dio un fuerte y largo abrazo, lo que desató las lágrimas y el llanto de quien dijo seguirlo desde que jugaba en Tijuana.