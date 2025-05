Además, Faitelson señaló que el gran problema de los rojiblancos no es el director técnico, sino el proyecto global deportivo y que, a su juicio, ha estancado a los rojiblancos.

"A mí me parece una buena decisión, yo no tengo nada en contra de Torrent como tampoco tenía con García o con Gago o con Paunovic, el problema en Guadalajara no es el nombre del entrenador en problema en Chivas es tener un plan un proyecto y seguirlo a rajatabla y confiar en él y realmente apoyar decisiones para que este equipo de fútbol salga de mediocridad, de la pobreza, del marasmo deportivo en el cual se encuentra".