Dagoberto Espinoza, jugador de l América, rompió el silencio tras la lesión que sufrió durante el juego ante Rayados de Monterrey que lo dejará fuera del Apertura 2025 de la Liga MX.

A través de su cuenta de Instagram, el defensor de las Águilas aseguró que volverá mejor que nunca.

“Sólo Dios sabe el significado de las cosas, dejaré todo en tus manos señor. Volveremos mejor que nunca”, aseguró Dagoberto Espinoza.

De igual forma, el defensor agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros como la de Álvaro Fidalgo y las de la afición de América.

Dagoberto Espinoza s ufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda luego de que disputará un balón con Gerardo Arteaga durante la primera parte del juego ante los Rayados.

El juvenil mexicano se había consolidado como titular del cuadro americanista incluso ya sumaba un gol en el torneo, y ahora será Kevin Álvarez quien cubra la sensible baja de Espinoza.