    América

    Dagoberto rompe el silencio tras su lesión: "Volveremos mejor que nunca”

    El futbolista sufrió una rotura de ligamentos que lo alejará de las canchas por un largo tiempo.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Imágenes sensibles! Terrible lesión de Dagoberto Espinoza

    Dagoberto Espinoza, jugador de l América, rompió el silencio tras la lesión que sufrió durante el juego ante Rayados de Monterrey que lo dejará fuera del Apertura 2025 de la Liga MX.

    A través de su cuenta de Instagram, el defensor de las Águilas aseguró que volverá mejor que nunca.

    PUBLICIDAD

    “Sólo Dios sabe el significado de las cosas, dejaré todo en tus manos señor. Volveremos mejor que nunca”, aseguró Dagoberto Espinoza.

    De igual forma, el defensor agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros como la de Álvaro Fidalgo y las de la afición de América.

    Dagoberto Espinoza s ufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda luego de que disputará un balón con Gerardo Arteaga durante la primera parte del juego ante los Rayados.

    El juvenil mexicano se había consolidado como titular del cuadro americanista incluso ya sumaba un gol en el torneo, y ahora será Kevin Álvarez quien cubra la sensible baja de Espinoza.

    Video Triste noticia: Ya se sabe la gravedad de la lesión de Dagoberto

    Más sobre América

    1 min
    Reaparece Román 'Mozumbito' Martínez tras su paso por el América

    Reaparece Román 'Mozumbito' Martínez tras su paso por el América

    1:36
    ¿Por Ramón Juárez? La verdadera razón por la que Vaca se enojó en La Jugada

    ¿Por Ramón Juárez? La verdadera razón por la que Vaca se enojó en La Jugada

    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX
    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX
    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX

    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX

    Liga MX
    19 fotos
    1 min
    Emilio Azcárraga recibe lujoso anillo por el tricampeonato del América

    Emilio Azcárraga recibe lujoso anillo por el tricampeonato del América

    1:39
    ¡Invaluable! La sorpresa que emocionó a Emilio Azcárraga por el Tricampeonato

    ¡Invaluable! La sorpresa que emocionó a Emilio Azcárraga por el Tricampeonato

    Relacionados:
    AméricaDagoberto Espinoza

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: PRI: Crónica del fin
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD