“En el América todos corren, esa es la clave del éxito, si no corres no puedes jugar, acá no hay estrellitas. Hoy por hoy todos corren, los delanteros del América aprendieron a atacar y a defender. Me da mucho gusto porque el Tano se lo merece, los jugadores se lo merecen, Emilio Azcárraga se lo merece. Ojalá y se les dé, tienen una gran oportunidad, pero que no se confíen porque Toluca es un viejo lobo de mar”.