    Faitelson reacciona a golazos de Cuauhtémoc Blanco con América

    El comentarista de TUDN se toma un tiempo para ver en plenitud al ex número 10 del América, haciendo magia dentro del terreno de juego.

    Baudelio García.
    Video ¡Faitelson reacciona a los golazos de Cuauhtémoc Blanco contra las Chivas!

    La enemistad que existía entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco es cosa del pasado, en varias ocasiones se les ha visto juntos para analizar partidos de futbol y en esta ocasión el comentarista de TUDN se tomó un tiempo para hablar de los golazos, que le anotó a Chivas en los Clásicos.

    En primer instancia temporada 19994-95, remate de cabeza del Cuau que lo celebra con su entrenador Leo Beenhakker, cuando las Águilas dominaban el futbol mexicano y no había equipo que siquiera se le acercara.

    Invierno del ’99, rechace del arquero del América y Blanco aprovecha su velocidad para quitarse al futbolista del Guadalajara y fusilar al guardameta rojiblanco. En la repetición se aprecia como el Cuau desplaza al defensor, por lo que Faitelson aclara “con VAR las cosas hubieran sido distinto”.

    Cobro de tiro penal, el número 10 del América toma impulso y dispara con potencia para superar al guardameta de Chivas. El festejo lo mejor se quita los zapatos y emula a un torero que corna al animal con sus zapatos de futbol.

    Cuauhtémoc Blanco le hacía goles a Chivas de todos “sabores y colores”.


