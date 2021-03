El ídolo del América y quien fue homenajeado por Henry Martín para mostrar la identidad azulcrema, Cuauhtémoc Blanco, le agradeció e invitará a comer al delantero de las Águilas por rendirle tributo al imitar dos de sus históricos festejos en el Clásico ante Chivas el pasado domingo.

“Agradecerle a Henry por esos festejos, la verdad que me da emoción de recordarlos porque son momentos muy padres para nosotros como jugadores y luego en un Clásico”, reaccionó días después de que el América goleara 0-3 al Rebaño.

“Muchas gracias hijo, la verdad no me lo esperaba. Ahora te voy a invitar a comer para agradecerte por ese gran detalle que tuviste, lo vamos a hacer sin cámaras porque no me gusta, es con todo el corazón, de cuates, de brothers… platicar de algunas experiencias que yo tuve o que tu tuviste cuando llegaste al América, pero te voy a invitar a comer esperemos la próxima semana. Ese va a ser un secreto, yo te hecho una llamadita y nos vamos a comer y disfrutar ese festejo”, agregó.

Cuauhtémoc se mostró orgulloso de que los azulcremas hablaran dentro del campo, no como Chivas que generó polémica en la semana previa al Clásico con declaraciones del ‘Pollo’ Briseño y Ricardo Peláez.

“Yo siempre he dicho que nunca hay que hablar antes de los Clásicos porque luego te callan la boquita, entonces hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad, pero la verdad que me voy muy feliz porque aparte el América ganó 3-0 y por esos festejos que me hace recordar muchísimos goles que metí en el Club América”, indicó.

Por último, contó cómo nacieron los festejos que Henry Martín hizo en el Clásico.

“Estaba de compañero de cuarto con (Germán) Villa y estábamos inventando ‘oye, vamos a hacer este festejo’, pero este es el clásico (hace su clásica celebración) que a la gente le gustó y ese de banderillas… Oswaldo (Sánchez) decía que no le iba a meter gol y como siempre le he dicho ‘no hables, ruégale a Dios que no meta ese penalti’, pero fue un festejo que te sale y fue a mi compadre Víctor Salas a quien le puse las banderillas. Son ocurrencias que tienes”, recordó.