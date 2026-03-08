Tigres Nahuel Guzmán se burla de afición de Monterrey tras gol de Gignac en el clásico regio El arquero de Tigres no perdió la oportunidad de celebrar el gol del triunfo a su manera.

Fiel a su estilo, Nahuel Guzmán no dejó pasar la oportunidad para burlarse de la afición del Monterrey tras el gol del triunfo de Gignac en el Clásico Regio de la Jornada 10 del Clausura 2026.

El gesto del arquero argetino se hizo viral por su manera de celebrar el tanto del triunfo en el Volcán porque se lo dedicó a un pequño grupo de aficionados de Rayados que se encontraban a espaldas de la portería del 'Patón'.

Inmediatamente después de la anotación de último minuto, Nahuel volteó hacia la grada, les gritó el gol y con un efusivo movimiento hizo como si estuviera arrullando a un bebé entre sus brazos a manera de demostrar la paternidad de Tigres en el derbi de Monterrey.

Con el dramático gol, Guido Pizarro le dio la bienvenida al clásico regio a su exrival en las canchas, Nico Sánchez, quien sumó su primera derrota como entrenador de Rayados tras su debut goleador ante Puebla a media semana.