    Cruz Azul

    Cruz Azul vs. América: Erik Lira es duda para el partido de la Jornada 13

    El seleccionado mexicano Erik Lira pudiera tener descanso para el juego ante las Águilas en el Estadio Olímpico de CU.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Nicolás Larcamón en serios problemas de cara al duelo con América

    Cruz Azul vs. América es el partido más atractivo del fin de semana y con el que se cerrará la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025, un duelo que va más allá de una hipotética revancha celeste de acuerdo a las palabras de Ignacio Rivero un día antes del partido.

    “No sé si sea de revancha porque eso capaz que queda más para los de afuera, en lo personal uno lo vive tranquilo, ya ha habido varios partidos contra ellos, afrontarlo de la mejor manera, pensando de dónde podemos sacar ventaja, analizar bien al rival, corregir cosas para llegar de la mejor manera a la Liguilla”, dijo Nacho Rivero en atención a la prensa.

    Asimismo, el uruguayo descartó preocuparse o fijarse en las posibles ausencias de su rival para el Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025, por lo que se sólo se centra en la labor cementera para este sábado.

    No sé si pensaría tanto en lo que son ellos, en las bajas, obviamente a la hora de analizar tienes que proyectar un arado que puedan hacer, pero enfocado en nosotros.

    “Seremos locales con nuestra gente, trabajar el partido si el rival tiene una lesión o dos es tema de ellos, no tendría que opinar”, señaló Nacho Rivero.

    Por su parte, a decir de Adrián Esparza para TUDN, Erik Lira pudiera no jugar el Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 de Liga MX por desgaste, luego de su participación en la pasada Fecha FIFA con la Selección Mexicana, con la que jugó tanto ante Colombia como frente a Ecuador.

    El lugar de Erik Lira pudiera ser ocupado por el juvenil Jorge Rodarte, quien suma apenas 49 minutos este semestre repartidos en dos juegos y que recién debutó el pasado 24 de septiembre en el empate como local ante Querétaro.

    Cruz Azul

