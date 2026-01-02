Cruz Azul Cruz Azul lanza nueva oferta al Necaxa por Agustín Palavecino La Máquina aumenta la oferta por el jugador argentino de los Rayos y además ofrece a uno de sus jugadores a cambio.

Video ¡Se viene bombazo de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026!

Ya con miras al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul no quiere quedarse nuevamente en la orilla de conseguir una estrella más en su escudo, por lo que sigue en la búsqueda del cuadro perfecto para hacerlo y sigue reforzando al plantel.

Después de varios intentos desde el torneo pasado, Nicolás Larcamón, técnico del equipo, no quita el dedo del renglón y al parecer ahora sí logrará convencer a Agustín Palavecino de dejar al Necaxa y unirse a los cementeros.

Según información del periodista especializado en transferencias, César Luis Merlo, todo indica que el Cruz Azul ha dado un nuevo golpe en la mesa y aumentó su oferta para hacerse de los servicios del mediocampista argentino, quien se uniría a su compañero José Paradela.

El ofrecimiento de La Máquina, en esta nueva ocasión, sería no solamente de dinero, sino de un intercambio de jugadores con los Rayos, en el que el jugador cementero que entraría en el trato sería Lorenzo Faravelli, quien además ocupa plaza de extranjero en el equipo de La Noria.

Sin embargo, al parecer Faravelli no sería un jugador del interés de los Rayos, por lo que, para permitir la salida de Agustín Palavecino, buscarían el pago del actual costo del jugador, mismo que oscila los 8 mdd.