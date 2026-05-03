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    Cruz Azul presentará queja por el arbitraje tras triunfo ante Atlas

    La Máquina quedó inconforme con el trabajo arbitral del partido de ida de Cuartos de Final.

    Por:Raúl Martínez
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    Video ¡Hay tiro y salen las tarjetas por todos lados en el Atlas vs. Cruz Azul!

    Cruz Azul sacó un valioso triunfo sobre Atlas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, sin embargo, se quedaron molestos con el arbitraje del encuentro del estadio Jalisco.

    De acuerdo con información de A drián Esparza Oteo, reportero de TUDN, la Máquina externará su molestia por el trabajo del central Yonatan Peinado Aguirre.

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    Este lunes a primera hora ingresará un fuerte reclamo ante la Comisión de Árbitros tras el arbitraje de esta noche en el Jalisco”, informó Esparza Oteo.

    A lo largo del encuentro entre Atlas y Cruz Azul se presentaron jugadas claves que causaron molestias por ambos equipos entre las que destacaron los penales a favor para ambos equipos.

    El primero por un empujón de Gonzalo Piovi sobre un rival que le dio el empate al Atlas, y en la recta final el central pitó otro penal luego del jalón de Rodrigo Schlegel sobre Willer Ditta que Ebere cambió por gol.

    De igual, forma se presentaron faltas en contra de jugadores Rojinegros y Celestes que el árbitro catalogó de distinta forma lo que provocó la molestia del cuadro de la Máquina.

    Cruz Azul y Atlas se volverán a enfrentar el próximo 9 de mayo en el estadio Banorte.

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