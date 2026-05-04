Liga MX Enner Valencia no se confía tras triunfo de Pachuca: "Esto aún no termina" El delantero del Pachuca destacó el trabajo que realizó su equipo en una de las canchas más complicadas.

Video Enner Valencia detallas las virtudes del Pachuca para salir con el triunfo

Enner Valencia se fue contento con la victoria del Pachuca sobre Toluca en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, sin embargo, consideró que todo sigue abierto.

En entrevista con TUDN, el atacante de los Tuzos destacó el trabajo de su equipo frente a uno de los mejores equipos en una cancha complicada.

PUBLICIDAD

“Es un gran resultado por el rival que enfrentamos y por la cancha en la que jugamos… h oy nos vinimos a parar en el campo de ellos, supimos hacer las cosas y gracias a Dios nos llevamos un buen triunfo"

“Se vio que hoy fuimos un gran equipo y eso nos da la fortaleza de venir acá contra un rival difícil y nos vamos con un buen resultado, pero esto aun no termina, faltan 90 minutos y tenemos que prepáranos para lo que viene que será más difícil”, aseguró Enner Valencia.