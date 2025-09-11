Video ¡Cruz Azul sorprende y por fin cierra el contrato que ilusiona a toda su afición!

La directiva de Cruz Azul sabe que mantener la base del equipo es una parte del éxito para conseguir triunfos y tener la posibilidad de un campeonato más cercana. Fue así como se le renovaron contratos a Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi.

Durante el programa Insiders de TUDN, Adrián Esparza Oteo, comentó que la próxima figura a firmar es Erik Lira, para extender esta etapa de renovaciones en Cruz Azul.

"Cruz Azul sigue con este tema de la renovaciones, ha sido un objetivo principal de renovar a casi toda la plantilla. La renovación de Erik Lira sería cerrar una gran etapa de renovaciones.

"A Lira se le acaba su contrato en diciembre próximo y se podría ir libre, pero está cerca de renovar, también como Amaury Morales, quien tendrá una mejora para quedarse en el equipo", destacó la ‘Joya’.

De concretarse estos acuerdos prácticamente todo el equipo está renovado. “La renovación de Gonzalo Piovi se da a pesar de tener contrato por año y medio, aquí es una especie de agradecimiento del club hacia el futbolista, por cómo se comportó con la negociación con Inter Miami”, agregó, el reportero.

Gonzalo fue muy respetuoso en la negociación y no presionó a Cruz Azul para que se diera su pase a Miami, por irse a jugar con Messi, porque el jugador es feliz en la institución cementera.