Ante la falta de oportunidades con el primer equipo, Cruz Azul decidió enviar a Mazatlán a Mauro Zaleta, quien de inmediato se puso a disposición del estratega Robert Dante Siboldi y ganarse un lugar en la titularidad de los Cañoneros.

Zaleta es originario de Veracruz y cuenta con 23 años de edad. Se desempeña como carrilero, con Cruz Azul tuvo participaciones en fuerzas inferiores y logró jugar con el primer equipo Celeste.

PUBLICIDAD

Mauro realizó su formación futbolística con Chivas, también fue parte de los equipos de Tercera División: Tuxpan, Papantla y Petroleros de Poza Rica.

Desde el 2021 pertenecía al Cruz Azul. Mazatlán enfrenta en la J7 a FC Juárez.