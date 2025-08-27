    Futbol

    ¡Cruz Azul envía a Mazatlán a joven futbolista mexicano!

    La Máquina le brinda la oportunidad al lateral que no tenía mucha participación bajo el esquema de Nicolás Larcamón.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Cruz Azul envía a Mazatlán a joven futbolista mexicano!

    Ante la falta de oportunidades con el primer equipo, Cruz Azul decidió enviar a Mazatlán a Mauro Zaleta, quien de inmediato se puso a disposición del estratega Robert Dante Siboldi y ganarse un lugar en la titularidad de los Cañoneros.

    Zaleta es originario de Veracruz y cuenta con 23 años de edad. Se desempeña como carrilero, con Cruz Azul tuvo participaciones en fuerzas inferiores y logró jugar con el primer equipo Celeste.

    Mauro realizó su formación futbolística con Chivas, también fue parte de los equipos de Tercera División: Tuxpan, Papantla y Petroleros de Poza Rica.

    Desde el 2021 pertenecía al Cruz Azul. Mazatlán enfrenta en la J7 a FC Juárez.


