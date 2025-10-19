Cruz Azul cumple sueño a fan que sufrió perdida en explosión de Iztapalapa
Bryan perdió a su pareja, pero vivió un momento de consuelo con elementos de La Máquina.
El plantel de Cruz Azul tuvo un caluroso gesto con un fanático que sufrió la pérdida de su pareja en la explosión que sacudió la Ciudad de México en el mes de septiembre.
Bryan, seguidor de La Máquina, perdió a su pareja Ana Daniela en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa que dejó a 31 fallecidos y varios heridos de por vida.
La plantilla de Cruz Azul quiso levantar el ánimo del joven seguidor y por ello le dio la oportunidad de conocer a cada uno de sus jugadores y al entrenador Nicolás Larcamón, quien tras darse a conocer la tragedia dedicó palabras de aliento para los afectados.
El capitán del equipo, Nacho Rivero, regaló al joven fanático un botín con su firma y Larcamón su unió al resto de plantilla para autografiar el jersey de local que portaba el fiel seguidor de La Máquina.
"Nada que no te merezcas y a meterle, a meterle que la vida continúa, a veces nos da golpes fuertes, pero eres muy joven, así que tienes una vida por delante", fueron las palabras del DT para Bryan.