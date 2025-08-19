Cruz Azul dio a conocer que Charly Rodríguez firmó su renovación de contrato hasta el 2029, con lo que seguirá buscando nuevos éxitos con la playera celeste.

En entrevista post firma, el mediocampista de la Máquina fue sincero y señaló que los primeros años en la institución fueron complicados.

PUBLICIDAD

“En estos ya casi cuatro años que llevo aquí, los primeros dos años y medio fueron etapas complicadas y duras, y como lo había dicho antes, este año y medio que llevamos, que el club se está transformando y está haciendo grandes cosas buscando la excelencia, creo que uno lo disfruta y que me vean como parte importante para mí es una satisfacción muy grande para seguir dando todo por este club”.

Además, Charly nos reveló que buscó salir al futbol de Europa y sin dar más detalles señaló que la directiva le brindó el apoyo para que extendiera su estadía como celeste.

“Por mi cabeza siempre fue, dentro de México quedarme acá, buscábamos la opción de Europa, pero los directivos me mostraron todo su apoyo y eso hizo clic para que pudiera firmar, así que muy feliz de poder renovar con este club”.

Cruz Azul se ubica en la tercera posición del Apertura 2025 de la Liga MX con 11 puntos, en la siguiente jornada del torneo se medirán ante Toluca en el Estadio Olímpico Universitario.