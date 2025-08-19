    Cruz Azul

    Charly Rodríguez habló tras la renovación de contrato con Cruz Azul

    El mediocampista de la Máquina fue sincero y afirmó que no la pasó tan bien a su llegada.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Las sinceras palabras de Charly Rodríguez tras renovar con Cruz Azul

    Cruz Azul dio a conocer que Charly Rodríguez firmó su renovación de contrato hasta el 2029, con lo que seguirá buscando nuevos éxitos con la playera celeste.

    En entrevista post firma, el mediocampista de la Máquina fue sincero y señaló que los primeros años en la institución fueron complicados.

    PUBLICIDAD

    “En estos ya casi cuatro años que llevo aquí, los primeros dos años y medio fueron etapas complicadas y duras, y como lo había dicho antes, este año y medio que llevamos, que el club se está transformando y está haciendo grandes cosas buscando la excelencia, creo que uno lo disfruta y que me vean como parte importante para mí es una satisfacción muy grande para seguir dando todo por este club”.

    Además, Charly nos reveló que buscó salir al futbol de Europa y sin dar más detalles señaló que la directiva le brindó el apoyo para que extendiera su estadía como celeste.

    “Por mi cabeza siempre fue, dentro de México quedarme acá, buscábamos la opción de Europa, pero los directivos me mostraron todo su apoyo y eso hizo clic para que pudiera firmar, así que muy feliz de poder renovar con este club”.

    Cruz Azul se ubica en la tercera posición del Apertura 2025 de la Liga MX con 11 puntos, en la siguiente jornada del torneo se medirán ante Toluca en el Estadio Olímpico Universitario.

    Video ¡Estás loco, Charly! ¡De tijera! ¡Golazo de otra liga de Cruz Azul!

    Más sobre Cruz Azul

    1:33
    Las sinceras palabras de Charly Rodríguez tras renovar con Cruz Azul

    Las sinceras palabras de Charly Rodríguez tras renovar con Cruz Azul

    1:27
    Cruz Azul e Inter Miami en guerra por Gonzalo Piovi

    Cruz Azul e Inter Miami en guerra por Gonzalo Piovi

    1 min
    Cruz Azul e Inter Miami no se ponen de acuerdo por el argentino Gonzalo Piovi

    Cruz Azul e Inter Miami no se ponen de acuerdo por el argentino Gonzalo Piovi

    1:15
    Estrella de Cruz Azul renueva con el equipo

    Estrella de Cruz Azul renueva con el equipo

    1 min
    Cruz Azul hace oficial la renovación de Charly Rodríguez

    Cruz Azul hace oficial la renovación de Charly Rodríguez

    Relacionados:
    Cruz AzulCarlos Rodríguez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD