    Liga MX

    Cotorro González ve una desventaja para Cruz Azul la baja de su portero

    El jugador de Chivas habló sobre la serie de Cuartos de Final frente a la Máquina Celeste.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Ventaja para Chivas? Así ve ‘Cotorro’ González la baja de Kevin Mier

    Chivas enfrentará a Cruz Azul en la fase de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, juegos que se disputarán el próximo jueves y domingo.

    Bryan González, defensa de Chivas, habló sobre la baja que tendrá la Máquina en el arco, ya que Kevin Mier no estará por la lesión que se dio en el partido ante Pumas, sobre esto señaló que Cruz Azul se beneficiaba con el colombiano en la portería.

    PUBLICIDAD

    “Sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual que Gudiño creo que es un fantástico arquero, no me voy a meter en polémicas de quién es mejor, pero a lo mejor Cruz Azul si le beneficiaba mucho que estuviera Mier, pero eso no nos incube a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien para sacar el resultado”.

    ¿Es una revancha del juego de la Jornada 7?

    El Cotorro recordó el juego de la fase regular del torneo, en el que los Rojiblancos cayeron en casa y señaló que como en este juego de Liguilla, el que cometa menos errores puede resultar ganador de la serie.

    “Ese partido nos quedamos muy dolidos, por lo mismo que fueron partidos de errores en los cuales nosotros tuvimos un buen partido, al inicio nos estaban costando un poco los resultados, pero el funcionamiento desde que llegó Gabi (Milito) lo ha plantado muy bien y vamos a seguir en esa misma idea y buscando los buenos resultados”.

    “Esperemos para la gente que sea un gran juego, lo que nos gusta es meter goles y creo que es una serie muy emparejada que el que se equivoque menos va a ser el ganador”.

    Más sobre Liga MX

    1:15
    La increíble historia de como llegó Larcamón a la Liga MX

    La increíble historia de como llegó Larcamón a la Liga MX

    1 min
    Monterrey se renueva de cara al partido ante América de Cuartos de Final

    Monterrey se renueva de cara al partido ante América de Cuartos de Final

    2 min
    Guido Pizarro habla sobre Gilberto Mora y lo que le preocupa más de Tijuana

    Guido Pizarro habla sobre Gilberto Mora y lo que le preocupa más de Tijuana

    1:55
    ¿Cuidado especial a Gilberto Mora? En Tigres ven todo atípico en Liguilla

    ¿Cuidado especial a Gilberto Mora? En Tigres ven todo atípico en Liguilla

    1 min
    André Jardine defiende al América tras polémica de horarios en Liguilla

    André Jardine defiende al América tras polémica de horarios en Liguilla

    Relacionados:
    Liga MXBryan GonzalezGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX