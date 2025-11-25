Chivas enfrentará a Cruz Azul en la fase de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, juegos que se disputarán el próximo jueves y domingo.

Bryan González, defensa de Chivas, habló sobre la baja que tendrá la Máquina en el arco, ya que Kevin Mier no estará por la lesión que se dio en el partido ante Pumas, sobre esto señaló que Cruz Azul se beneficiaba con el colombiano en la portería.

“Sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual que Gudiño creo que es un fantástico arquero, no me voy a meter en polémicas de quién es mejor, pero a lo mejor Cruz Azul si le beneficiaba mucho que estuviera Mier, pero eso no nos incube a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien para sacar el resultado”.

¿Es una revancha del juego de la Jornada 7?

El Cotorro recordó el juego de la fase regular del torneo, en el que los Rojiblancos cayeron en casa y señaló que como en este juego de Liguilla, el que cometa menos errores puede resultar ganador de la serie.

“Ese partido nos quedamos muy dolidos, por lo mismo que fueron partidos de errores en los cuales nosotros tuvimos un buen partido, al inicio nos estaban costando un poco los resultados, pero el funcionamiento desde que llegó Gabi (Milito) lo ha plantado muy bien y vamos a seguir en esa misma idea y buscando los buenos resultados”.