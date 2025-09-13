    Guadalajara

    Isaác 'Cone' Brizuela anota en el Clásico ante América en la categoría Sub-21

    La Chivas se llevaron el punto extra al vencer a las Águilas en la serie de penaltis tras el empate.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ‘Cone’ Brizuela levanta la mano con gol ante América en el Clásico

    El día del Clásico de Clásicos llegó para América y Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX y con eso también se enfrentaron en divisiones inferiores en donde hubo una sorpresa en Coapa.

    Por la mañana se llevó a cabo el duelo de la categoría Sub-21 en el que el veterano de Chivas, Isaác Brizuela anotó el gol de la ventaja para los Rojiblancos, con lo que se fueron al descanso.

    Este no es el primer gol que hace Brizuela con las inferiores, hace unas jornadas también le anotó a FC Juárez en partido que se disputó en Verde Valle.

    El Cone no ha tenido cabida en el equipo que ahora dirige Gabriel Milito, desde su llegada ha jugado con el equipo de las inferiores, ha obtenido resultados y minutos de juego.

    Las Águilas lograron igualar el marcador y tras el pitazo final del partido, el punto extra se lo llevó el conjunto de Guadalajara al vencer en la serie de penaltis por 3-2.

    En la Sub-21, América marcha en la octava posición, mientras que Chivas es noveno lugar, los siguientes encuentros son Guadalajara ante Toluca y Monterrey contra las Águilas.

    Video ¿Borrado de Chivas? Isaac Brizuela responde con golazo

