    América

    Se pedía penal por mano de Igor Lichnovsky en el Clásico América vs. Chivas

    ‘Cotorro’ González remató de cabeza dentro del área y pegó en el defensor chileno Igor Lichnovsky en una jugada en la que se pedía la pena máxima.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Piden mano de Lichnovsky dentro del área y no la marcan!

    La polémica en el Clásico América vs. Chivas no pudo estar ausente y durante el arranque del segundo tiempo del partido se detonó luego de una jugada en el área en la que el conjunto del Rebaño pedía penal al árbitro central Oscar Mejía, quien no la marcó.

    Fue un remate de cabeza de Bryan González dentro del área que pegó en Igor Lichnovsky que el cuadro del Guadalajara de inmediato reclamó una mano para tratar de que el árbitro determinara la pena máxima.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, Oscar Mejía decidió no marcar penal a favor de Chivas, pues tras la revisión se pudo comprobar que el esférico pegó en el pecho del chileno Igor Lichnovsky sin que lograra hacer contacto con la mano.

    En ese momento el partido estaba empatado sin goles de por medio hasta que Roberto Alvarado rompió el 0-0 con un remate dentro del área chica a pase de Guti en el minuto 63.

    Pese a los pocos goles, el partido no careció de intensidad desde el arranque del encuentro y luego de que se sembrara tensión en el conjunto americanista luego de la salida de Álvaro Fidalgo por lesión tras el primer tiempo.

    Para el complemento, el autor del gol, ‘Piojo’ Alvarado también debió abandonar el campo de juego de cambio por lesión en el tobillo; la ventana de cambios dejó a Chicharito en la banca en lo que pudo ser su último Clásico Nacional con la camiseta del Rebaño.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Toluca suma nuevo triunfo y deja al Puebla en el fondo de la tabla

    Toluca suma nuevo triunfo y deja al Puebla en el fondo de la tabla

    1 min
    Álvaro Fidalgo sale de cambio por lesión en el Clásico América vs. Chivas

    Álvaro Fidalgo sale de cambio por lesión en el Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Minuto de silencio en el Clásico América vs. Chivas por las víctimas del Puente de la Concordia

    Minuto de silencio en el Clásico América vs. Chivas por las víctimas del Puente de la Concordia

    1 min
    Atlas vs. Santos, resumen y goles del juego de la Jornada 8 de la Liga MX

    Atlas vs. Santos, resumen y goles del juego de la Jornada 8 de la Liga MX

    1 min
    Isaác 'Cone' Brizuela anota en el Clásico ante América en la categoría Sub-21

    Isaác 'Cone' Brizuela anota en el Clásico ante América en la categoría Sub-21

    Relacionados:
    AméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD