Video ¡Piden mano de Lichnovsky dentro del área y no la marcan!

La polémica en el Clásico América vs. Chivas no pudo estar ausente y durante el arranque del segundo tiempo del partido se detonó luego de una jugada en el área en la que el conjunto del Rebaño pedía penal al árbitro central Oscar Mejía, quien no la marcó.

Fue un remate de cabeza de Bryan González dentro del área que pegó en Igor Lichnovsky que el cuadro del Guadalajara de inmediato reclamó una mano para tratar de que el árbitro determinara la pena máxima.

Sin embargo, Oscar Mejía decidió no marcar penal a favor de Chivas, pues tras la revisión se pudo comprobar que el esférico pegó en el pecho del chileno Igor Lichnovsky sin que lograra hacer contacto con la mano.

En ese momento el partido estaba empatado sin goles de por medio hasta que Roberto Alvarado rompió el 0-0 con un remate dentro del área chica a pase de Guti en el minuto 63.

Pese a los pocos goles, el partido no careció de intensidad desde el arranque del encuentro y luego de que se sembrara tensión en el conjunto americanista luego de la salida de Álvaro Fidalgo por lesión tras el primer tiempo.