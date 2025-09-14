Se pedía penal por mano de Igor Lichnovsky en el Clásico América vs. Chivas
‘Cotorro’ González remató de cabeza dentro del área y pegó en el defensor chileno Igor Lichnovsky en una jugada en la que se pedía la pena máxima.
La polémica en el Clásico América vs. Chivas no pudo estar ausente y durante el arranque del segundo tiempo del partido se detonó luego de una jugada en el área en la que el conjunto del Rebaño pedía penal al árbitro central Oscar Mejía, quien no la marcó.
Fue un remate de cabeza de Bryan González dentro del área que pegó en Igor Lichnovsky que el cuadro del Guadalajara de inmediato reclamó una mano para tratar de que el árbitro determinara la pena máxima.
Sin embargo, Oscar Mejía decidió no marcar penal a favor de Chivas, pues tras la revisión se pudo comprobar que el esférico pegó en el pecho del chileno Igor Lichnovsky sin que lograra hacer contacto con la mano.
En ese momento el partido estaba empatado sin goles de por medio hasta que Roberto Alvarado rompió el 0-0 con un remate dentro del área chica a pase de Guti en el minuto 63.
Pese a los pocos goles, el partido no careció de intensidad desde el arranque del encuentro y luego de que se sembrara tensión en el conjunto americanista luego de la salida de Álvaro Fidalgo por lesión tras el primer tiempo.
Para el complemento, el autor del gol, ‘Piojo’ Alvarado también debió abandonar el campo de juego de cambio por lesión en el tobillo; la ventana de cambios dejó a Chicharito en la banca en lo que pudo ser su último Clásico Nacional con la camiseta del Rebaño.