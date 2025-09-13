    Clásico América vs. Chivas

    Minuto de silencio en el Clásico América vs. Chivas por las víctimas del Puente de la Concordia

    Instantes previos al inicio del partido se rindió un homenaje a las víctimas por la explosión de una pipa de gas en la CDMX.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Arranca el Clásico Nacional América vs Chivas AQUÍ!

    El Clásico América vs. Chivas fue el partido de mayor expectativa dentro de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 y previo al inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    El motivo por el cual se realizó formó parte de un sentido homenaje por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX, esta misma semana.

    PUBLICIDAD

    Fue instantes previos al silbatazo inicial del Clásico América vs. Chivas que se rindió el minuto de silencio en honor a las víctimas de la explosión y donde colaboraron tanto equipos como la afición que llenó el estadio para el encuentro.

    OTRO HOMENAJE SE DIO MINUTOS PREVIOS AL CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS

    Antes del encuentro, el Club América también rindió homenaje a Ramón Juárez pero en este caso se debió a sus 100 partidos disputados como jugador de las Águilas, aunque no apareció en las alineaciones iniciales del Clásico Nacional, sino en la banca.

    Ramón Juárez debutó en agosto de 2019 en un América vs. Pachuca que acabó empatado 1-1en el Estadio Azteca como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2019.

    Más sobre Clásico América vs. Chivas

    1:36
    ¡Boletos agotados! Clásico América vs. Chivas vibrará en el Azulcrema

    ¡Boletos agotados! Clásico América vs. Chivas vibrará en el Azulcrema

    36 Historias
    América vs. Chivas EN VIVO por el Apertura 2025 de Liga MX: ¡Inicia el partido!
    1 min
    Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

    Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

    2 min
    Jardine es captado en el concierto de Oasis antes del América vs. Chivas

    Jardine es captado en el concierto de Oasis antes del América vs. Chivas

    1 min
    Alan Mozo pasa por quirófano y deja mensaje previo al Clásico América vs. Chivas

    Alan Mozo pasa por quirófano y deja mensaje previo al Clásico América vs. Chivas

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasAméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD