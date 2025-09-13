El Clásico América vs. Chivas fue el partido de mayor expectativa dentro de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 y previo al inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El motivo por el cual se realizó formó parte de un sentido homenaje por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX, esta misma semana.

Fue instantes previos al silbatazo inicial del Clásico América vs. Chivas que se rindió el minuto de silencio en honor a las víctimas de la explosión y donde colaboraron tanto equipos como la afición que llenó el estadio para el encuentro.

OTRO HOMENAJE SE DIO MINUTOS PREVIOS AL CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS

Antes del encuentro, el Club América también rindió homenaje a Ramón Juárez pero en este caso se debió a sus 100 partidos disputados como jugador de las Águilas, aunque no apareció en las alineaciones iniciales del Clásico Nacional, sino en la banca.