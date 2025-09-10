Con el Clásico América vs. Chivas a la vista, las novedades de ambos equipos de cara al partido dentro de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 comienzan a delinearse, sobre todo con la presión del lado del Rebaño ante la falta de resultados con Gabriel Milito al frente.

América llega al encuentro como segundo en la tabla de posiciones con 17 puntos, sólo uno de diferencia con Rayados de Monterrey; mientras que del otro lado está Chivas, que marchan en la décima sexta posición con cuatro unidades acumuladas.

PUBLICIDAD

Pero algo más allá de lo futbolístico se dio como un detonante de motivación para el cuadro rojiblanco, y es que el delantero Cade Cowell anunció junto a su pareja que será papá para el próximo año.

“Cada capítulo se vuelve más dulce. Bebé Cowell viene para 2026”, escribió Lysaida Cowell, pareja del futbolista, con una serie de fotografías en las que dejaron ver la primera fotografía de su hijo en ultrasonido y con la playa como escenario del anuncio.

Cade Cowell, cabe recordar, aprovechó el receso en la Liga MX con su equipo para casarse, luego de que el club no clasificara a la Liguilla, objetivo que parece volver a alejarse para este semestre si no logran levantar ‘la nave’ a tiempo y con el Clásico Nacional como punta de lanza.

Después el Clásico América vs. Chivas, el Rebaño tendrá tres partidos consecutivos como local frente a Tigres, Toluca y Necaxa.