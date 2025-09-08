Video Exjugador de América da la clave a Chivas para ganar el Clásico

Christian Patiño está confiado en que América se impondrá en e l Clásico Nacional, sin embargo, le dio a las Chivas la clave para que puedan darle un susto a los Azulcremas.

El exjugador de las Águilas señaló que en los clásicos todo puede cambiar porque las estadísticas quedan de lado en este tipo de partidos.

“ Por punto el América es favorito, por futbol también, pero al final dentro de la cancha y el día que se juegue el clásico será 11 contra 11 y si los chavos de Chivas se aplican, corren y están atentos dentro de la cancha pueden complicar al América.”

“ Si Chivas se planta bien, si tiene un buen parado en la parte defensiva puede contragolpear y le puede dar un susto al América sino les pueden pasar por encima”, aseguró Christian Patiño

Para el próximo Clásico Nacional son muchas las especulaciones de qué equipo llega en mejor momento para este esperado duelo del futbol mexicano o cuál de ellos será capaz de llevarse la victoria.

Sin embrgo, el América es el claro favorito en las casas de apuestas sobre las Chivas, pero en los clásico los números pasan a segundo término y en esta edición de la gran rivalidad puede cambiar.