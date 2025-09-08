    América

    Christian Patiño le da un consejo a Chivas para dar un susto en el Clásico

    El exjugador, quien fuera campeón con las Águilas, admitió que hay forma que Guadalajara gane.

    Por:
    TUDN
    Video Exjugador de América da la clave a Chivas para ganar el Clásico

    Christian Patiño está confiado en que América se impondrá en e l Clásico Nacional, sin embargo, le dio a las Chivas la clave para que puedan darle un susto a los Azulcremas.

    El exjugador de las Águilas señaló que en los clásicos todo puede cambiar porque las estadísticas quedan de lado en este tipo de partidos.

    PUBLICIDAD

    Por punto el América es favorito, por futbol también, pero al final dentro de la cancha y el día que se juegue el clásico será 11 contra 11 y si los chavos de Chivas se aplican, corren y están atentos dentro de la cancha pueden complicar al América.”

    Si Chivas se planta bien, si tiene un buen parado en la parte defensiva puede contragolpear y le puede dar un susto al América sino les pueden pasar por encima”, aseguró Christian Patiño

    Para el próximo Clásico Nacional son muchas las especulaciones de qué equipo llega en mejor momento para este esperado duelo del futbol mexicano o cuál de ellos será capaz de llevarse la victoria.

    Sin embrgo, el América es el claro favorito en las casas de apuestas sobre las Chivas, pero en los clásico los números pasan a segundo término y en esta edición de la gran rivalidad puede cambiar.

    Video Clásico América vs. Chivas: Un partido lleno de misticismo en día 13

    Más sobre América

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco 'ningunea' a Saint-Maximin de cara al América vs. Chivas

    Cuauhtémoc Blanco 'ningunea' a Saint-Maximin de cara al América vs. Chivas

    1:59
    Cuauhtémoc Blanco: Genio y figura en el Clásico Nacional

    Cuauhtémoc Blanco: Genio y figura en el Clásico Nacional

    1 min
    Christian Patiño: "Chivas deberían comportarse de acuerdo al Clásico"

    Christian Patiño: "Chivas deberían comportarse de acuerdo al Clásico"

    1:50
    ¡Clásico Nacional y duelos imperdibles en la Jornada 8 de Liga MX!

    ¡Clásico Nacional y duelos imperdibles en la Jornada 8 de Liga MX!

    1 min
    André Jardine recibe calurosa felicitación de cumpleaños por parte del América

    André Jardine recibe calurosa felicitación de cumpleaños por parte del América

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraClásico Nacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD