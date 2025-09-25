De cara a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el que visitarán al Puebla, las Chivas contarán con un regreso a sus filas ante las múltiples bajas que los han aquejado en los últimos partidos.

Para esta segunda parte de la fecha doble del futbol mexicano, el Rebaño Sagrado ya podrá contar con la presencia de Fernando González entre los 21 jugadores que realizaron el viaje a Puebla.

Sin embargo, Gabriel Milito podrá recuperar al 'Oso' González no por tema de lesión, sino porque estaba suspendido luego de que se ganará la roja directa ante Toluca, en la jornada 9, por dura entrada sobre Alexis Vega.

Lamentablemente para el estratega de las Chivas, de las bajas por lesión aún no hay buenas noticias, ya que seguirá sin contar con Javier ' Chicharito' Hernández, Roberto 'Piojo' Alvarado, Erick 'Guti' Gutiérrez, Daniel Aguirre y Alan Mozo, además de los elementos que se encuentran con la Selección Mexicana Sub-20 Yael Padilla y Hugo Camberos.