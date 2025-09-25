    Guadalajara

    Chivas recupera a Fernando González para enfrentar a Puebla

    En medio de una serie de bajas por lesión, en el Rebaño Sagrado ya estará disponible un jugador más.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Luz al final del túnel para Chivas

    De cara a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el que visitarán al Puebla, las Chivas contarán con un regreso a sus filas ante las múltiples bajas que los han aquejado en los últimos partidos.

    Para esta segunda parte de la fecha doble del futbol mexicano, el Rebaño Sagrado ya podrá contar con la presencia de Fernando González entre los 21 jugadores que realizaron el viaje a Puebla.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, Gabriel Milito podrá recuperar al 'Oso' González no por tema de lesión, sino porque estaba suspendido luego de que se ganará la roja directa ante Toluca, en la jornada 9, por dura entrada sobre Alexis Vega.

    Lamentablemente para el estratega de las Chivas, de las bajas por lesión aún no hay buenas noticias, ya que seguirá sin contar con Javier ' Chicharito' Hernández, Roberto 'Piojo' Alvarado, Erick 'Guti' Gutiérrez, Daniel Aguirre y Alan Mozo, además de los elementos que se encuentran con la Selección Mexicana Sub-20 Yael Padilla y Hugo Camberos.

    El Rebaño Sagrado llega a este cotejo luego de haber derrotado en casa 2-1 al Necaxa; mientras que los Camoteros empataron 2-2 en casa con el Pachuca en la Jornada 10.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    1 min
    La Jornada 10 ha sido la de más goles en lo que va de la Liga MX Apertura 2025

    La Jornada 10 ha sido la de más goles en lo que va de la Liga MX Apertura 2025

    1:13
    Así puedes ver el partido Tijuana vs. Cruz Azul de la Jornada 11

    Así puedes ver el partido Tijuana vs. Cruz Azul de la Jornada 11

    1:21
    Toluca vs. Mazatlán, así puedes ver el juego de la Jornada 11

    Toluca vs. Mazatlán, así puedes ver el juego de la Jornada 11

    1:23
    Atlas vs. Necaxa van por el primer triunfo, así lo puedes ver

    Atlas vs. Necaxa van por el primer triunfo, así lo puedes ver

    Relacionados:
    Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD